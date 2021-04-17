داوجونز ۱۶۰ واحد رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، سهام آمریکا در پایان معاملات دیشب (بامداد شنبه به وقت تهران) با انتشار گزارشات عملکرد خوب شرکت‌های بزرگ رشد کرده و جهش جدیدی را به ثبت رساند.

به این ترتیب این هفته چهارمین رشد هفتگی متوالی شاخص‌های سهام آمریکا ثبت شد و میانگین صنعتی داو جونز برای اولین بار از ۳۴ هزار واحد عبور کرد.

میانگین صنعتی داو جونز ۱۶۴.۶۸ واحد رشد کرد و به رکورد ۳۴٫۲۰۰.۶۷ واحد رسید. اس‌اندپی ۵۰۰ با ۰.۴ درصد رشد به رکورد جدید ۴٫۱۸۵.۴۷ رسید و کامپوزیت نزدک ۰.۱ درصد رشد کرد و در ۱۴٫۰۵۲.۳۴ واحد به کار خود پایان داد.

این هفته هر سه شاخص سهام آمریکا بیش از ۱ درصد رشد کردند.

عامل دیگری که طی هفته گذشته بازارهای سهام را تقویت کرد داده‌هایی بود که نشان می‌داد وضعیت خرج‌کرد مصرف‌کننده بهبود یافته و بازار کار آمریکا ریکاوری شده است.