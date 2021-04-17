تدارک برنامه «عشق کتاب» برای دوستداران کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو سلامت، برنامه «عشق کتاب» برای دوستداران کتاب و با هدف معرفی کتاب های حوزه روانشناسی و گپ و گفت با نویسندگان، مترجمان و اهل کتاب و قلم با هدف ترویج کتابخوانی از رادیو سلامت پخش می شود.

این برنامه شامل آیتم های متنوع است که آیتم «کتاب امروز» به معرفی کتاب های حوزه روانشناسی اختصاص دارد. همچنین آیتم «کتاب تاز» هم در قالب گفتگو با مروجان کتابخوانی و کتابخوان ها پخش می شود.

برنامه «عشق کتاب» روزهای یکشنبه ساعت ۱۶:۳۰ از رادیو سلامت پخش می شود که روز یکشنبه ۲۹ فروردین ماه به معرفی کتاب «معنای زندگی» اختصاص دارد که نویسنده کتاب آلن دوباتن است.

سارا شریفی تهیه کننده و حامدرضا مهتدی مجری کارشناس برنامه هستند.

در معرفی کتاب آمده است:

«کتاب «معنای زندگی» به قلم آلن دوباتن، طیف گسترده‌ای از موضوعات گوناگون از جمله عشق، خانواده، طبیعت و ... را مورد مطالعه قرار داده و سپس به شما می‌آموزد که چگونه می‌توانید معنای بیش‌تری به فعالیت‌هایتان بدهید.

تعداد اندکی از انسان‌ها آماده‌ جستجو برای یافتن معنای زندگی هستند و چنین راهی را در پیش گرفته‌اند. به عبارت بهتر تمام انسان‌ها چنین بلند پروازی‌هایی ندارند. زندگی‌های معنادار مختص افراد خارق‌العاده است: قدیسان، هنرمندان، دانشمندان، عالمان، پزشکان، فعالان سیاسی‌اجتماعی، کاشفان، رهبران و ...

حقیقت این است که موضوع کشف معنای زندگی (The Meaning of Life) به تمام انسان‌ها ارتباط دارد. همه‌ شما باید در خصوص آن تحقیق کرده و بتوانید زندگی معنادار را شرح دهید. هیچ‌چیز ناخوشایندی در باب این موضوع نباید حل نشده باقی بماند. «زندگی معنادار» از نظر ساختار ممکن است فردی، مفید، جذاب و آشنا باشد. این کتاب راهنمایی با این هدف است.»