  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ فروردین ۱۴۰۰، ۱۲:۲۶

شناسایی ۱۲۴۳ مبتلای جدید؛

فوت ۱۴ لرستانی به دلیل ابتلا به کرونا/ ۱۲۰۲ بیمار بستری هستند

فوت ۱۴ لرستانی به دلیل ابتلا به کرونا/ ۱۲۰۲ بیمار بستری هستند

خرم‌آباد- دبیر ستاد مبارزه با کرونای دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به ثبت هزار و ۲۴۳ ابتلای جدید به کرونا و ۱۴ فوتی در این استان گفت: هزار و ۲۰۲ بیمار در مراکز درمانی بستری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز شنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۲۹۷ هزار و ۷۲۹ نمونه به آزمایشگاه‌ها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه جواب ۲۹۴ هزار و ۶۰۱ نمونه داده شده، عنوان کرد: تعداد نمونه‌های مثبت کرونا در استان تا کنون ۹۳ هزار و ۳۴۶ مورد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه تعداد نمونه‌های منفی ۲۰۱ هزار و ۲۵۱ مورد بوده است، گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۵۱۰ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی تعداد بستری‌های مثبت و مشکوک به کرونا در استان را ۱۲۰۲ مورد عنوان کرد و گفت: تمامی شهرستان‌های لرستان در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند.

بنابر این گزارش تعداد مبتلایان به کرونا در لرستان تا روز گذشته ۹۲ هزار و ۱۰۳ مورد و فوتی‌ها نیز یک‌هزار و ۴۹۶ مورد بوده است.

کد مطلب 5190953

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه