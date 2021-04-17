فوت ۱۴ لرستانی به دلیل ابتلا به کرونا/ ۱۲۰۲ بیمار بستری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز شنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۲۹۷ هزار و ۷۲۹ نمونه به آزمایشگاه‌ها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه جواب ۲۹۴ هزار و ۶۰۱ نمونه داده شده، عنوان کرد: تعداد نمونه‌های مثبت کرونا در استان تا کنون ۹۳ هزار و ۳۴۶ مورد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه تعداد نمونه‌های منفی ۲۰۱ هزار و ۲۵۱ مورد بوده است، گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۵۱۰ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی تعداد بستری‌های مثبت و مشکوک به کرونا در استان را ۱۲۰۲ مورد عنوان کرد و گفت: تمامی شهرستان‌های لرستان در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند.

بنابر این گزارش تعداد مبتلایان به کرونا در لرستان تا روز گذشته ۹۲ هزار و ۱۰۳ مورد و فوتی‌ها نیز یک‌هزار و ۴۹۶ مورد بوده است.