کاهش اهدای خون در خراسان جنوبی/ مبتلایان کرونا چشم انتظار پلاسما

ابراهیم میری مقدم در گفت و گو با مهر با بیان اینکه همه ساله با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، میزان مراجعات مردم به مراکز اهدای خون هم کاهش می یابد، افزود: با توجه به شیوع کرونا طی سال جاری، کاهش مراجعات مردمی برای اهدای خون بیشتر از گذشته احساس می شود.

وی ادامه داد: قبل از ماه مبارک سال جاری، روزانه ۵۰ تا ۶۰ واحد خون در مراکز اهدا می شد که اکنون به دنبال کاهش مراجعه مردم به ۳۰ واحد کاهش یافته است.

میری مقدم با بیان این‌که نیاز به خون نیازی همیشگی بوده و خواستار همکاری مردم در تامین ذخایر مورد نیاز استان هستیم، گفت: بنا به تاکید علمای دینی، اهدای خون توسط روزه داران نه تنها موجب باطل شدن روزه نمی شود بلکه واجب کفایی است.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی ادامه داد: داوطلب اهدای خون باید روز قبل و بعد از اهدای خون در فاصله افطار تا سحر مایعات بیشتری بنوشد چراکه آب بدن روزه دار نسبت به حالت عادی کمتر است.

وی خواستار همکاری مردم در رفع نیاز خونی بیماران خاص شد و افزود: همچنین با توجه به افزایش شیوع کرونا، از بهبود یافتگان کرونا خواستاریم ۲۸ روز پس از بهبودی برای امر اهدای پلاسمای خون به مراکز خونگیری مراجعه کنند.

میری مقدم بیان کرد: مراکز اهدای خون در طبس و بیرجند همه روزه از ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و پس از افطار هم ساعت ۲۰:۱۵ تا ۲۴ پذیرای اهداکنندگان خون و فرآورده های خون است.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه ستاد استانی کرونا، پلاک خودروی اهدا کنندگان توسط انتقال خون به پلیس راهور اعلام می شود تا مشکلی برای تردد در ساعات منع تردد نداشته باشد.