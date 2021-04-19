پیام تسلیت مخبر درپی شهادت جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام بدین شرح است:

«انالله و انا الیه راجعون

مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

درود خدا بر دلاور مردانی که در طول زندگی خویش مجاهدت، استقامت، استواری و پایداری را در پرونده زرین‌شان نگاشته و سرافراز و پر افتخار در راه سربلندی کشور اسلامی و عظمت ملت ایران لحظه‌ای نیاسودند.

سردار سرتیپ پاسدار سید محمد حسین‌زاده حجازی جانشین فرماندهی سپاه قدس از زمره مجاهدانی بود که سال‌های جوانی خویش را به مجاهدت خالصانه و مبارزه در صحنه‌های پرخطر پاسداری و دفاع از انقلاب اسلامی ایران در مناصب مختلف چون فرماندهی نیروی مقاومت بسیج، معاونت هماهنگی و جانشینی فرماندهی در سپاه پاسداران و نیز معاونت آماد ستاد کل نیروهای مسلح سپری کرد و همچنین همرزم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و بسیاری از سرداران شهید سپاه اسلام بود و مفتخر به مدال جانبازی گردید.

شهید گرانقدر سردار حجازی در سال‌های اخیر تجارب ارزنده خود را برای یاری بخشی به مدافعین حرم و کمک به جبهه مقاومت اسلامی در عرصه مقابله با داعش و تروریسم تکفیری به کار گرفت وخدمات ارزنده‌ای از خود به یادگارگذاشت و ستاره‌ی درخشان محور مقاومت بود.

اینجانب شهادت سردار رشید اسلام و سرباز وفادار ولایت را به محضر فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)، ملت شهیدپرور ایران اسلامی، اعضای خانواده معزز و نیز همرزمان و دوستداران ایشان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی مقاومت بسیج تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

حضرت حق روح پرفتوح ایشان را در نعیم الهی مقیم و در جوار امام شهیدان و همرزمان شهیدش محشور و به عموم بازماندگان محترم، صبر و شکیبایی توأم با عزت و سعادت عنایت فرماید.»

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