این استقلال را هواداران دوست دارند/ الدحیل کلید صعود است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در دومین روز از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا موفق شد با ارائه یک بازی کاملاً برتر، تیم قدرتمند الشرطه عراق را با ۳ گل شکست دهد تا با پشت سر گذاشتن الدحیل، به تنهایی در صدر جدول گروه سوم قرار گیرد.

افشین حاجی پور مدافع پیشین تیم فوتبال استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این بازی اظهار داشت: پیروزی جالب و پر گلی که بچه‌ها در شب اول مسابقات به دست آوردند توقع را بالا برد؛ و آنها توانستند مقابل الشرطه هم انتظارات را برآورده نمایند. خیلی وقت بود استقلال را اینقدر با طراوت، شاداب و منطقی ندیده بودم و امیدوارم این روند در ابتدا منجر به صعود از گروه و سپس منتهی به رسیدن آنها به فینال مسابقات شود.

مدافع سابق آبی پوشان تصریح کرد: در پایان دو مرحله از دور گروهی بازی‌ها، چه به لحاظ ارائه بازی و چه به لحاظ کسب نتیجه، استقلال بهترین عملکرد را در بین ۲۰ تیمی که در غرب آسیا به میدان می‌روند داشت.

وی با اشاره به درخشش محمد نادری و گلزنی‌های او تاکید کرد: نادری فصل را با استقلال خوب شروع نکرد اما هرچه از زمان حضورش در این تیم گذشت بهتر و بهتر شد و حالا در چه زمان خوبی به اوج خود رسیده است. نادری با زدن ۲ گل در ۲ بازی چشم آسیا را به خود خیره کرد و نشان داد یکی از خریدهای خیلی خوبی بود که در این فصل انجام شده است.

حاجی زاده تاکید کرد: یکی از عوامل برتری مطلق استقلال برابر الشرطه، توفیق خط میانی این تیم بود. در این بازی رضاوند، ریگی و اسماعیلی عالی بودند و هر سه توانستند به بهترین شکل وظایف خود را در بالاترین سطح ممکن انجام دهند. این ۳ بازیکن نبض بازی را از دقیقه یک تا ۹۰ در اختیار گرفتند و نقش بسیار مهمی در برتری مطلق استقلال مقابل الشرطه داشتند.

پیشکسوت آبی پوشان بیان داشت: الدحیل هم یک تیم کاملاً حرفه ای است و باید روی این تیم بیشتر از الاهلی و الشرطه حساب کرد. شاید الان آنها به لحاظ روحی از استقلال عقب تر باشند، اما مجموعه تیم شأن آنقدر حرفه‌ای هست که بتوانند برای بازی با استقلال خودشان را جمع و جور کرده و با شرایط خوب روحی به میدان آیند. پس هرگز نباید این تیم را دست کم گرفت.

وی در خاتمه گفت: بازی با الدحیل کلید صعود استقلال به مرحله گروهی است و امیدوارم این اتفاق برای بچه‌های ما بیفتد. شاگردان مجیدی شرایط پیروزی بر الدحیل را دارند و باید از این شرایط استفاده کنند تا در این بازی هم پیروز شوند.