مخالفت دو هزار مقام نظامی سابق رژیم صهیونیستی با بازگشت به برجام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی نیوز (see news)، بیش از دو هزار مقام نظامی بازنشسته رژیم صهیونیستی با تهیه طوماری (دادخواستی) به دولت جو بایدن در مورد توافق هسته‌ای جدید با ایران هشدار داده و تاکید کردند که دستپاچگی برای مذاکره با تهران به طور مستقیم منافع رژیم صهیونیستی را به خطر می‌اندازد.

این هشدار به دولت بایدن در حالی انجام می‌شود که کابینه رژیم صهیونیستی در نشست اخیر خود به این نتیجه رسیده بود که دولت بایدن برای توافق با ایران شتابزده است و تهران نیز این شتابزدگی را احساس کرده است.

نگارش متن این طومار را اجلاس امنیتی دفاعی رژیم صهیونیستی بر عهده داشته و نشریه واشنگتن فری بیکن نیز نسخه‌ای از آن را دریافت کرده است. این نامه به امضای «هابیتونیستیم» (Habithonistim) که انجمنی متشکل از صدها مقام عالی‌رتبه بازنشسته اسرائیل می شود رسیده است.

در بخشی از این نامه ادعا شده است: نگران هستیم که دولت بایدن و برخی کشورهای اروپایی حامی بازگشت به توافق با ایران، نگرانی آنهایی که در معرض تهدیدهای ایران قرار دارند و با این تهدیدها آشنا هستند را نادیده بگیرند.

در این نامه همچنین ادعا شده است که تصمیم بایدن برای لغو تحریم‌ها ثبات منطقه را تضعیف می‌کند.

این نامه تاکید می‌کند که قدرت‌های جهانی نباید به برجام که توانایی ایران برای غنی‌سازی و پیشبرد برنامه‌های موشکی را نادیده گرفته بود، بازگردند. امضاء‌کنندگان نامه به بایدن توصیه می‌کنند که توافق جدید باید شامل بازرسی سرزده از تاسیسات ایران در هر زمان و هر مکانی باشد.

در اسفند ماه ۱۳۹۹ نیز ۱۸۰۰ نفر از ژنرال‌ها و درجه‌داران ارشد پیشین ارتش رژیم صهیونیستی و عوامل پیشین موساد، سازمان اطلاعات و عملیات ویژه رژیم صهیونیستی در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، ضمن هشدار در مورد پیوستن دوباره آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران، این اقدام را «تهدیدی وجودی برای اسرائیل» دانسته بودند.

این طومار بدین جهت از سوی رژیم صهیونیستی تهیه شده است که این رژیم از اقتدار ایران با برجام و بدون برجام هراس دارد.