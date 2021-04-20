به گزارش خبرگزاری مهر، متروی تهران به عنوان بزرگترین سامانه حمل و نقل درون شهری روزانه شاهد میلیون‌ها مسافر با تنوع فرهنگی از گوشه و کنار سرزمین مان است. در واقع شاهد حرکت یک جریان زنده فرهنگی در شهر زیرزمینی تهران هستیم. و این زمینه‌ای مناسب است تا با اجرای برنامه و برگزاری جشنواره‌های فرهنگی به معرفی این آداب و رسوم بپردازیم و در پاسداشت و حفظ آن بکوشیم.

معاونت امور فرهنگی شرکت بهره‌برداری متروی تهران با همکاری و مشارکت مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران در نظر دارد طی فراخوانی مسابقه عکس و چند رسانه‌ای فرهنگ اقوام و مردم ایران را برگزار کند.

سید مجتبی تقوی‌نژاد معاون امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره‌برداری متروی تهران و رئیس جشنواره درباره اهداف و چگونگی برگزاری این مسابقه می‌گوید: هر جایی در گوشه و کنار این سرزمین از فرهنگ و آداب و رسومی برخوردار است که برای اهالی آن جذابیت‌هایی را به همراه دارد. البته این آداب ممکن است برای افرادی که از دور وارد آن می‌شوند بسیار جذاب‌تر هم به نظر بیاید. در حقیقت می‌توان گفت آداب و رسوم هر مکانی برگرفته از تاریخ و فرهنگ آن است. بدون شک یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر سفر، ارتباط با مردمی است که در مسیر یا مقصد سفر شما زندگی می‌کنند. توانایی برقراری ارتباطی مؤثر با مردم آن منطقه می‌تواند شما را در مسائل مختلفی نظیر آشنایی با آداب و رسوم آن دیار کمک کند. همچنین شما با تکیه‌بر این توانایی قادر خواهید بود در طول سفر خود با افراد مختلفی ملاقات کنید و دوستان خوبی را برای خود بیابید. با توجه به حضور طیف گسترده و متنوعی از اقوام و فرهنگ‌های مختلف کشورمان در مترو هستیم تصمیم گرفتیم تا از ظرفیت مناسب گذرگاه‌های فرهنگی مترو برای معرفی آن به مسافران و شهروندان استفاده کنیم.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های فرهنگی انجام شده در این زمینه افزود: در گذشته نیز برنامه‌های متنوعی جهت معرفی فرهنگ و آداب رسوم کشورمان برگزار شده است. از برپایی نمایشگاه‌های عکس و پوستر تا برگزاری جشنواره موسیقی اقوام با عنوان آوای سرزمین من. این بار در نظر داریم تا از نگاه مسافران به معرفی فرهنگ و آداب رسوم مردم عزیز کشورمان بپردازیم. به همین منظور با مشارکت مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران مسابقه عکس و چند رسانه‌ای فرهنگ اقوام و مردم ایران را برگزار می‌کنیم. این مسابقه زمینه مناسبی برای بروز خلاقیت و علاقمندان به هنر عکاسی و آثار چند رسانه‌ای است. علاوه بر این گنجینه ارزشمندی از تصاویر و آثار چند رسانه‌ای را برای نمایش عمومی در اختیار خواهیم داشت که هم از طریق برپایی نمایشگاه‌ها و گالری‌های عکس در معرض تماشای مسافران قرار می‌گیرند و هم از طریق نمایشگرهای داخل قطار و ایستگاه‌های مترو به تماشا گذاشته می‌شوند. هم‌چنین با توجه به حضور گردشگران خارجی در مترو زمینه آشنایی بیشتر آن‌ها را با اقوام و آداب و رسوم مردم کشورمان فراهم می‌سازیم.

تقوی‌نژاد در تشریح نحوه برگزاری و شرکت در مسابقه گفت: علاقمندان می‌توانند از اول اردیبهشت الی دهم تیر ماه ۱۴۰۰ آثار خود را از طریق نشانی tehranpicturefestival.ir ارسال کنند.

هم‌چنین داوری آثار در تاریخ ۱۵ تیر انجام و مراسم اختتامیه، اهدای جوایز و افتتاحیه نمایشگاه ۲۰ الی ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

حسن غفاری، دبیر جشنواره مسابقه عکس و چند رسانه‌ای فرهنگ اقوام و مردم ایران نیز گفت: از سه ماه قبل و با مشورت صاحب‌نظران در زمینه‌های مردم شناسی، عکس و مستند اجتماعی برنامه مطالعاتی این مسابقه انجام شد.

وی افزود: بسیاری از مردم از مترو به عنوان وسیله‌ای مطمئن، راحت و ارزان استفاده می‌کنند و این موقعیتی است که از مترو به عنوان فضای فرهنگی و پیام رسان استفاده کنیم. به همین منظور در دو محور این مسابقه برگزار می‌شود؛ که اولی فرهنگ عمومی اقوام شامل فضاهای اجتماعی عشایری، روستایی و شهری و نیز پوشاک غذا و آداب و رسوم و دومین محور حضور اقوام در سامانه‌های حمل و نقل مانند فرودگاه‌ها، راه‌آهن و به ویژه مترو با پوشش محلی که معرف فرهنگ منطقه خاص خود می‌باشند.

غفاری با اشاره به گروه داوری جشنواره خاطر نشان کرد: گروه پنج نفره داوران متشکل از فیلمساز، عکاس، مستند ساز اجتماعی و مردم شناس می‌باشد که پس از داوری و گزینش آثار برگزیده به ده اثر برتر جوایز ارزنده اهدا می‌شود که در بخش عکس به هشت نفر و بدون رتبه‌بندی تندیس، دیپلم افتخار و مبلغ ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی و در بخش چند رسانه‌ای نیز به دو نفر تندیس، دیپلم افتخار و مبلغ ۶۰ میلیون ریال جایزه نقدی تعلق می‌گیرد. هم‌چنین قرار است از دو پیشکسوت عکاسی که در زمینه معرفی فرهنگ اقوام کشورمان آثار برجسته‌ای را ارایه داده‌اند با اهدای نشان جشنواره تقدیر به عمل بیاید.