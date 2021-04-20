کلیسای قدیمی «مینیاپولیس» در آمریکا طعمه حریق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، در آستانه صدور حکم قاتل جورج فلوید، اعتراضات مردمی نیز تشدید شد و در جریان آن یک کلیسای قدیمی در شمال شرق شهر «مینیاپولیس» واقع در ایالت «مینه‌سوتا» در آمریکا طعمه حریق شد.

بر اساس اعلام این شبکه تلویزیونی، تصاویری که در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است، ماموران آتش نشانی را نشان می دهد که در تلاش برای اطفای حریق هستند.

گزارش ها در این خصوص حاکیست: شعله های گسترده آتش و ستون غلیظی از دود به هوا برخاسته است. بخشی از این کلیسا تا کنون فروریخته است. تلاش ها برای اطفای حریق ادامه دارد.

تا کنون دلیل وقوع آتش سوزی در این ساختمان اعلام نشده است.

با نزدیک شدن زمان برگزاری دادگاه «درک شووین» مأمور پلیس آمریکا که به قتل «جورج فلوید» شهروند سیاهپوست این کشور متهم شده، خبرها حاکی از امنیتی شدن جو شهر «مینیاپولیس» آمریکا یعنی محل برگزاری دادگاه است.

بر اساس این گزارش، گفته می‌شود تدابیر امنیتی در این شهر به شدت افزایش یافته و نیروهای پلیس به حال آماده باش کامل در آمده‌اند.

لازم به ذکر است در صورت محکوم شدن قطعی «شووین» در دادگاه به ارتکاب قتل، قاضی پرونده می‌تواند وی را به تحمل ۴۰ سال حبس محکوم کند.

در همین راستا، «جیکوب فری» شهردار مینیاپولیس هفته گذشته اعلام کرده بود که حدود ۲ هزار عضو گارد ملی به همراه ۱۱۰۰ مأمور پلیس در حالت آماده‌باش کامل جهت پوشش امنیتی هر گونه شورش احتمالی هستند.

البته افزایش تدابیر امنیتی به شهر مینیاپولیس محدود نشده و «استِیسی اسپل» سخنگوی پلیس لس آنجلس نیز از افزایش تعداد مأموران پلیس و تلاش برای مهار اعتراضات احتمالی خبر داد.

گفتنی است که مرکز ایالت مینه‌سوتا در آمریکا، غروب یکشنبه ۲۲ فروردین شاهد ناآرامی و درگیری‌های خشونت‌آمیز بین پلیس و تظاهرات کنندگانی بود که در اعتراض به کشته شدن یک مرد سیاهپوست دیگر توسط مأموران پلیس به خیابانها آمدند.

این حادثه همزمان با جلسات محاکمه مأموران پلیس متهم به قتل جورج فلوید در تابستان گذشته در شهر مینیاپولیس روی داد.