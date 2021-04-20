به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که رئیس جمهور روسیه هیچ برنامه‌ای برای دیدار با مقامات دولت جمهوری چک در خصوص تنش‌های اخیر به وجود آمده میان دو کشور ندارد.

بر اساس این گزارش، «دیمیتری پسکوف» در این خصوص گفت: ما قطعاً اقدامات پراگ را غیر موجه و برای روابط دو کشور مضر می‌دانیم. ما معتقدیم که این نوع سیاست فاقد عقل سلیم است. به نظر می‌رسد این (اقدامات) تلاشی برای کپی برداری از برادر بزرگترشان در آن سوی آب‌ها در راستای انجام اقدامات غیر قابل پیش بینی و پرخاشگرانه آنها علیه مسکو است.

وی همچنین در ادامه سخنان خود، اتهامات پراگ علیه مسکو را بی پایه و اساس خوانده و گفت که ماجرای ادعای جمهوری چک در خصوص دست داشتن دو شهروند روسیه در تلاش برای بمب‌گذاری سال ۲۰۱۴ در این کشور در دست بررسی است.

لازم به ذکر است دولت چک به تازگی و بر اساس اتهامات مطرح شده مذکور خود علیه مسکو، ۱۸ تن از کارکنان سفارت روسیه در پراگ را اخراج کرد؛ اقدامی که منجر به برانگیخته شدن خشم مسکو و فرا خواندن سفیر جمهوری چک به وزارت خارجه روسیه شد.