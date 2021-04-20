به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه استندارد، معاون وزیر دفاع انگلیس امروز سه شنبه طی سخنانی مدعی شد که در صورت بازگشت تروریسم بین‌المللی به افغانستان، لندن و متحدینش در ناتو حق اقدام نظامی جدید در این کشور را برای خود محفوظ می‌دانند.

بر اساس این گزارش، «جیمز هیپی» که این سخنان را در جریان نشست مشترک با پارلمان بریتانیا مطرح می‌کرد، ضمن ابراز امیدواری نسبت به حصول نتایج موفقیت آمیز در خصوص روند صلح افغانستان، تاکید کرد که حضور طالبان به عنوان بخشی از دولت افغانستان تقریباً قطعی است.

این سخنان معاون وزیر دفاع انگلیس در حالی مطرح شد که «ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی گروه طالبان روز سه شنبه اعلام کرد که رسیدن به صلح با حضور خارجی‌ها در افغانستان امکان‌پذیر نیست.

سخنگوی گروه طالبان در این خصوص گفت: نشست استانبول برای صلح افغانستان مهم است؛ اما زمانی‌که برخی از کشورها می‌خواهند از طریق این نشست در افغانستان مداخله کنند، طالبان این نشست را تحریم می‌کند.

مجاهد تاکید کرد این حق مردم افغانستان است که خودشان سرنوشت آینده این کشور را مشخص کنند.

نیروهای خارجی به سرکردگی آمریکا قرار بود تا ضرب الاجل اول ماه میلادی می (۱۱ اردیبهشت) خاک افغانستان را تَرک کنند؛ حال آنکه آمریکا مدعی شد تا پیش از ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور) این وعده عملی نخواهد شد.

قرار است شنبه آینده، استانبول میزبان نشستی با محوریت صلح افغانستان باشد.