مجتمع فرهنگی سعدی آماده بهره برداری است

به گزارش خبرنگار مهر، مصیب امیری در آئین افتتاحیه بزرگداشت یادروز سعدی که به صورت مجازی برگزار شد، از تکمیل مجتمع فرهنگی سعدی خبر داد و گفت: خوشبختانه این مرکز که به عنوان یک مرکز پژوهشی و علمی در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت و همزمان با ایام بزرگداشت این سخن سرای برجسته فارسی آماده بهر برداری است.

وی با اشاره به بخش‌های مختلف مجتمع فرهنگی سعدی گفت: این مجتمع با فضایی بالغ بر ۲۷۰۰ مترمربع در جوار آرامگاه شیخ اجل واقع شده و دارای بخش‌های متعدد از جمله مرکز کتابخانه و اسناد با فضایی بالغ بر ۴۳۲ مترمربع، فضایی ویژه نمایشگاه‌های موقت به وسعت ۳۲۴ مترمربع، فضاهای خدماتی و عمومی به وسعت ۷۶۰ متر مربع و همچنین سالن آمفی تئاتر با گنجایش ۲۷۰ نفر خواهد بود.

وی افزود: علیرغم قرارگیری این فضا در جوار آرامگاه سعدی قرار دارد، طراحی آن به گونه‌ای است که از لحاظ بصری تأثیری بر آرامگاه سعدی ندارد و از سویی با توجه به همجواری آن با آرامگاه سعدی فضایی را برای بحث و بررسی به عنوان یک مرکز پژوهشی و برگزاری نشستها و رویدادهای علمی در اختیار علاقمندان قرار خواهد داد.

امیری با بیان این که ساخت این مجتمع به همت بخش خصوصی به پایان رسیده، گفت: مجتمع فرهنگی سعدی پس از سال‌ها وقفه در انتهای سال ۹۶ و با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۲۷ به بخش خصوصی واگذار شد و میزان اعتبار هزینه شده در آن بالغ ۴۰ میلیارد تومان بوده است.

مصلح دین تدبیر را در احسان می‌داند

همچنین صابر سهرابی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس نیز درادامه آئین افتتاحیه با بیان این که نمی‌توان عشق تکیه زد و زیستنی به مهر داشت و مصلح الدین را نشناخت گفت: سعدی مرد خداست و با آثارش معتکف نشین سخن پردازی است که گنج هنرمندی سخن سرایان عالم را کلیددار است و پشت آن همه شور و شعر و کلام، بهشتی خلق کرده است که باد خزان به تضرع برای او پیام بهار می‌آورد.

وی سعدی را عارفی متعلق به تمام جهان دانست و گفت: شیخ اجل، عاشق گلستان و بوستان خود را با ۱۸ در زیبا برای عالمیان رو به بهشت واگذاشته تا همه عاشقان را به عشق معشوق به جنت سرای ادب و معرفت دعوت کند و سیرت پادشاهان را در اخلاق درویشان دانسته و اخلاق درویشان را به فضیلت قناعت مزین می‌داند، بزرگترین قناعت را در وادی عشق به خاموشی می‌شناسد و آنگاه عشق و جوانی را با درایت و تدبیر پیر وابسته می‌داند که مردمان را به تأثیر تربیت می‌توان متغیر کرد و زبان را در هشتمین منزل به عنوان مهمترین آیت و نشانه حضرت دوست و راه رازهای گفته و ناگفته و سر به مهر مردمان با او می‌داند.

مدیر کل ارشاد فارس با اشاره به آثار این شاعر به نام گفت: مصلح دین تدبیر را در احسان می‌داند و عشق و مستی عالم را به تواضع و رضا به قضای خداوند محصور می‌کند قناعت را با عالم تربیت می‌شناسد و مهمترین عنصر تربیت را شکر عافیت و به درستی ان که شکر عافیت را می‌شناسد راه ثواب را دنبال خواهد کرد و می‌داند که راز و نیاز را به عشق مناجات با خداوند پیوند زده اند و تا چشم بر همزنی آفتاب تموز زمان را با تو قسمت می‌کند و می‌داند که خوش است عمر دریغا که جاودانی نیست.... پس اعتماد بر این پنج روزه فانی نیست.

سهرابی ادامه داد: سعدی عارفی است که راحت روح و روان را با سخن، به مردم، بی زمان هدیه داده است و آنچه از آن همه عشقبازی و شور کلمات باقی است بهشتی توبرتوست که درهای آن هرکدام به بهشتی دیگر باز می‌شود تا پیام مهر را به سراسر عالم نثار کند و امروز در این روزگار تلخ برای مردمانمان بهترین داروی نشاط آور گهرهای سفته و سخن سعدی خواهد بود تا کام مردمانمان به کلام شکرینش شیرین باشد.

در آخر، آئین افتتاحیه با اجرای مناجات خوانی حمد و ثنا توسظ محمد معتمدی و غزل نوازی کیوان ساکت به پایان رسید.