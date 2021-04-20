تنها ملت سوریه حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، یک دیپلمات ارشد روس بر حق مردم سوریه برای تعیین سرنوشت خود تاکید کرد.

«آندره باکلانوف»، نایب رئیس انجمن دیپلمات‌های روسیه تاکید کرد که ملت سوریه در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آتی خود موفق خواهند شد و به تنهایی حق تعیین سرنوشت خود و آینده کشورشان را دارند.

این دیپلمات روس در گفتگو با سانا افزود: مردم سوریه همانگونه که در انتخابات گذشته به موفقیت دست یافتند، در برگزاری انتخابات عادلانه و دموکراتیک ریاست جمهوری آتی خود هم موفق خواهند شد.

گفتنی است که انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۱ سوریه درحالی قرار است حدود یک ماه دیگر برگزار شود که حامل پیام‌های مهمی به محور غربی ـ اسرائیلی و در رأس آن، ایالات متحده آمریکا است.