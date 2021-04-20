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۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۰:۳۰

گروه چهارم لیگ قهرمانان - عربستان

فولاد قدر گل به خودی النصر را ندانست/ دومین تساوی شاگردان نکونام

فولاد قدر گل به خودی النصر را ندانست/ دومین تساوی شاگردان نکونام

تیم فوتبال فولاد ایران در سومین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا برابر النصر عربستان به نتیجه تساوی رسید و در رده دوم جدول گروه D قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته سوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۲۲:۳۰ سه شنبه تیم‌های فولاد ایران و النصر عربستان به مصاف هم رفتند که این مسابقه با نتیجه تساوی یک - یک خاتمه یافت.

در این بازی که در چارچوب مسابقات گروه چهارم لیگ قهرمانان و به میزبانی شهر ریاض عربستان برگزار شد، عبدالله الامری (۵۲- گل به خودی) برای فولاد و پتروس (۶۹) برای النصر گلزنی کردند.

النصر در حالی در این مسابقه به میدان رفت که تست کرونای ۹ عضو این تیم از جمله ۵ بازیکن مثبت اعلام شده بود.

از حواشی این مسابقه می‌توان به اعتراض عبدالرزاق حمدالله مهاجم مراکشی النصر به مانو منزس سرمربی برزیلی این تیم اشاره کرد. حمدالله هنگام تعویض و خروج از زمین به نشانه اعتراض، لگدی را به یک بطری آب زد و سرمربی النصر از او خواست که سکوت کند.

در دیگر بازی همزمان در این گروه، تیم السد قطر موفق شد با نتیجه ۳ بر یک الوحدات اردن را شکست بدهد.

با این نتایج، تیم النصر و فولاد با ۵ امتیاز به ترتیب اول و دوم گروه چهارم شدند. السد با ۴ امتیاز سوم است و الوحدات با یک امتیاز در جایگاه چهارم قرار دارد.

به این ترتیب فولاد ایران دور رفت بازی‌های گروهی را با دو تساوی برابر السد و النصر و یک برد برابر الوحدات اردن به پایان رساند.

کد مطلب 5194222

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