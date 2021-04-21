قرنطینه خانگی ۲۵ هزار مبتلا به کرونا در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو در جلسه ستاد مدیریت کنترل بیماری کرونا اظهار کرد: متأسفانه جهش کرونا در سطح استان افزایش یافته در حالی که طبق آمار تنها در شهرستان اردبیل بیش از ۱۸ هزار نفر دارای تست مثبت یا مشکوک مبتلا به ویروس کرونا وجود دارد و با هماهنگی مراکز بهداشتی و پایگاههای سلامت تحت مراقبت خانگی قرار گرفته اند.
وی با بیان اینکه مدیریت قرنطینه در خانهها یکی از ضروریات است افزود: برای کاهش میزان مبتلایان و قطع زنجیره کرونا باید کیفیت زندگی افرادی که در خانههای خود بستری هستند بهبود یافته و روزانه از طریق مراکز بهداشتی و اعضای پایگاههای مقاومت وضعیت آنها پیگیری شود.
استاندار اردبیل با اشاره به اینکه صدا و سیما و رسانههای گروهی در آموزش مراقبتهای قرنطینهای خانوادهها کمک کنند افزود: صدا سیمای مرکز اردبیل و رسانههای استان در آموزش چگونگی مراقبت از افراد قرنطینه شده فیلمهایی تهیه کرده اند که نحوه مراقبت آموزش داده شود تا از اپیدمی این ویروس به شکل خانوادگی جلوگیری شود.
بهنام جو با اشاره به اینکه بیشترین مبتلا شدگان در سطح شهرستان اردبیل مستقر هستند گفت: برای رسیدگی به وضعیت این افراد در ۳۵۰ پایگاه محلی ۵ نفر جهت پیگیری وضعیت افراد در خانهها و تحویل بستههای معیشتی همچنین در صورت نیاز انتقال افراد به بیمارستانها انتخاب میشوند تا هر روز از وضعیت قرنطینه شدهها اطلاع کامل داشته باشند و افراد جدید را نیز در محلات شناسایی کنند.
بهنام جو با تاکید بر اینکه تنها راه مقابله با این ویروس قطع زنجیره آن است افزود: علاوه بر کارکنان دولت، مسؤولان و کادر پزشکی که باید در کار خود جدی باشند مردم نیز باید با احساس مسؤولیت بیشتر با مسؤولان و دستگاههای متولی همکاری لازم را انجام دهند.
وی بیان کرد: خانوادهها نیز باید مبتلایان را تحت نظر داشته باشند تا حداقل ۱۴ روز از خانه بیرون نیایند و با کسی ارتباط برقرار نکنند تا دوران نقاهت این افراد طبق تشخیص پزشک معالج طی شود.
این مسئول تصریح کرد: وضعیت کرونا در تمام نقاط کشور بحرانی است البته تعداد وضعیت نارنجی شهرستانهای استان به ۵ شهرستان افزایش یافت که قبلاً دو شهرستان به رنگ نارنجی اعلام شده بود.
وی ادامه داد: با بهره گیری از تمام ظرفیتها اعم پایگاههای مقاومت، هلال احمر و مراکز بهداشتی به کمک مردم خواهیم رفت تا وضعیت کرونا در سطح استان سیر نزولی داشته باشد و محدودیتهای اعمال شده به مراتب کاهش یابد.
بهنام جو اظهار امیدواری کرد با محدودیتها و اقدامات پیشگیرانه ای که انجام میشود و اینکه مردم با تمامی مشکلات موجود، همکاریهای خود را دریغ نکرده اند، با همت و تلاش تمامی دست اندر کاران، امیدواریم به زودی کسبه و بازاریان به محل کسب خود بازگردند.
استاندار اردبیل با تاکید بر اینکه همه باید پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند، گفت: رعایت فاصله اجتماعی و زدن ماسک در همه جا برای مردم و مسؤولان ضروری است و باید افراد خاطی توجیه بیشتر شوند.
وی همچنین اظهار کرد: محدودیت مغازهها و پاساژهای شلوغ و گروههای شغلی ۲،۳،۴، جلوی نانواییها با همکاری نیروی انتظامی، نیروهای بهداشتی و اصناف مورد تاکید قرار گرفته و در روستاها نیز دهیاریها و بهورزها این مسؤولیت را برعهده خواهند داشت.
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