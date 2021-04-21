نوید اختری زاده، تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصمیم هیأت مدیره سازمان بورس مبنی بر تعیین دامنه نوسان به صورت مثبت ۶ و منفی ۳ درصد و اجرای آن از امروز اول اردیبهشت ماه گفت: واکنش بازار نشان میدهد که تغییر دامنه نوسان از منفی ۲ درصد به منفی ۳ درصد، اتفاق خاص و محرک ویژهای برای سمت تقاضای بازار نیست و به نظر نمیرسد که دوایی برای درد برگشت بازار باشد.
وی افزود: اگر دامنه نوسان را متقارن کنند، حتماً اثرات آن بیشتر خواهد شد؛ البته استدلالهای سازمان بورس نیز در این حوزه قابل درک است؛ چراکه به اعتقاد مقامات ارشد سازمان بورس، با تعیین دامنه نوسان نامتقارن و منفی ۳ درصد، هیجان فروش کنترل میشود؛ اما به هر حال خود مقامات بورس هم به این نکته اذعان دارند که نقدشوندگی بازار را فدا کردهاند.
اختری زاده گفت: با توجه به شرایط، سازمان بورس باید یکی از این گزینهها یعنی حفظ نقدشوندگی یا کاهش هیجان کاذب در فروشها را انتخاب میکرد؛ چراکه هم اکنون بازار، گارد نزولی داشته و خرسی است، پس ممکن است از یک جهت این تصمیم توجیه داشته باشد، اما اثر خاصی بر بازار نخواهد داشت.
وی اظهار داشت: نباید تصور کنیم که با تغییر دامنه نوسان از منفی دو به منفی سه، بازار سرمایه واکنش خیلی خوبی نشان دهد؛ به خصوص اینکه به نظر من فارغ از شرایط، این تصمیم یک راهکار کارشناسی نیست؛ البته یک سناریو هم این است که سازمان بورس با توجه به اتفاقات سیاسی کشور، به دنبال زمان خریدن باشد تا از افت هر چه بیشتر بورس جلوگیری کند.
اختری زاده گفت: به نظر میرسد سازمان بورس منتظر است تا یک خبر خوب و بنیادی به بازار تزریق شود که این خبر میتواند به سرانجام رسیدن مذاکرات هستهای باشد؛ البته چند روزی است که در بازار این شایعه قوت گرفته که به خاطر بحث کرونا و شروع موج پنجم، انتخابات ریاست جمهوری چند ماه یا حتی یکسال عقب خواهد افتاد که البته در حد شایعه است؛ اما ممکن است صبر کردن سازمان بورس، به این دلیل باشد که قیمتها کاهش کمتری داشته باشد تا یک اتفاق خوب در کشور رخ داده و بازار به آن روی خوش نشان دهد.
وی افزود: هم اکنون بازار همچنان از بیاعتمادی سرمایه گذاران رنج میبرد و در برههای هیجانی عمل کرده است.
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