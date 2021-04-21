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۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۰۴

حسان دیاب:

رقابت‌های سیاسی و عوامل خارجی علت تأخیر در تشکیل دولت لبنان هستند

رقابت‌های سیاسی و عوامل خارجی علت تأخیر در تشکیل دولت لبنان هستند

نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان تأکید کرد: رقابت های سیاسی و برخی عوامل خارجی از علل اصلی تأخیر در تشکیل دولت جدید لبنان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «لبنان ۲۴»، «حسان دیاب» نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان پس از بازگشت از سفر اخیر خود به قطر، سخنانی را مطرح کرد. وی با اشاره به استعفای کابینه خود طی حدود ۹ ماه پیش گفت: نمی‌توان گفت که دولت ما شکست خورد. ما خود را در برابر چالش‌های فراوان دیدیم. در ۶ ماه نخست دولت خود با چالش‌های فراوانی مواجه شدیم اما از مبارزه با فساد دست نکشیدیم.

بر اساس این گزارش، نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان در ادامه به مسأله تأخیر در تشکیل کابینه این کشور نیز اشاره کرد و گفت: تأخیر ۹ ماهه در تشکیل کابینه جدید لبنان مسأله ای غیرقابل قبول محسوب می‌شود.

دیاب در ادامه سخنان خود همچنین تصریح کرد: رقابت‌های سیاسی و نیز برخی عوامل خارجی از علل اصلی و اساسی تأخیر در تشکیل کابینه جدید لبنان هستند. من اولین نخست وزیری هستم که از همان ابتدا بر لزوم تشکیل دولت جدید تأکید کردم.

نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان همچنین یادآور شد: همانطور که پیشتر نیز گفته بودم لبنان درحال حاضر در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. اکنون منابع مالی اندکی برای کشور باقی مانده است و دیگر فرصت صبر کردن نداریم.‌

کد مطلب 5194350

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