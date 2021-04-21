اجرای ویدئو مپینگ شهدای سلامت روی برج آزادی

به گزارش خبرنگار مهر زینب نصیری مدیرکل اداره سلامت شهرداری تهران صبح امروز در نخستین روز از هفته ملی سلامت با اشاره به اینکه امسال سازمان جهانی بهداشت شعار سال را برای روز جهانی سلامت که «ساختن جهانی عادلانه تر و سالم تر» انتخاب کرده است، گفت که این شعار به رویکرد این دوره مدیریت شهری نزدیک است و برنامه‌هایمان در چارچوب همین گفتمان پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: همه همکارانم در مناطق ۲۲ گانه و ۳۵۳ محله تهران بدون یک روز تعطیلی در دوران کرونا فعال هستند.

مدیرکل اداره سلامت شهرداری تهران یکی از مهمترین رویکردهای شهرداری تهران را در یکی دو سال گذشته عدالت برشمرد و گفت: به همین علت سعی کرده‌ایم تا برای همه گروه‌های جمعیتی برنامه‌هایی پیش بینی کنیم.

نصیری استفاده از ظرفیت شهروندان، و تلاش برای دسترس پذیر کردن شهر را از جمله اهداف دنبال شده در هفته سلامت دانست و گفت: در همین راستا چندین سرای محله مناسب سازی شده افتتاح می‌شوند.

وی افزود: تا کنون کمتر از ۴۰ سرای محله مناسب سازی شده‌اند و البته با تمام استانداردهای ممکن برای معلولان، ناشنوایان و نابینایان و امسال سرای محله ارامنه مناسب سازی می‌شود.

مدیرکل اداره سلامت شهرداری تهران اعلام کرد: امشب همه شهروندان تهرانی می‌توانند ویدئومپینگی بر روی برج آزادی بینند که اسامی و تصاویر تمامی شهدای سلامت را به نماش می‌گذارد.

وی افزود: تلاش کردیم این هفته را با این افراد که بیشترین تلاش را برای ارتقای سلامت انجام دادند پیوند بزنیم.

نصیری یادآور شد: برنامه‌هایی هم در راستای بازخوانی قدمت سلامت در تهران پیش بینی کرده‌ایم و همچنین از حدود ۱۰۰ تشکل حوزه سلامت که شرکای اجتماعی ما هستند تقدیر می‌شود.

وی ادامه داد: هیچ تصمیمی در حوزه سالمندی و توان یابان صورت نگرفته بدون حضور این تشکل‌های غیردولتی بوده است و تلاش می‌کنیم که با هم کار کنیم.

به گفته وی اداره کل سلامت در کنار وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و دانشگاه‌های علوم پزشکی در طرح شهید سلیمانی و غربالگری فعال بوده است.

نصیری اظهار داشت: متأسفانه در پیک چهارم کرونا وضعیت تهران خوب نیست و بالاترین میزان بستری و حضور افراد دارای علائم را به مراکز بهداشتی درمانی داریم و امیدواریم به زودی واکسیناسیون برای همه شهروندان به صورت عادلانه اتفاق بیفتد. اما ما هرکدام از ما وظیفه داریم با خود مراقبتی از خود محافظت کنیم.

