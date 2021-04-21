ورود ۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید برق به مدار تولید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محسن طرزطلب، با اشاره به اینکه این ظرفیت در نیروگاههای حرارتی ایجاد میشود، گفت: پیشبینی میشود بخشی از نیاز کشور در زمان اوج مصرف تابستان از این ظرفیت جدید تأمین شود.
وی با بیان اینکه بخش عمده سرمایهگذاریها در نیروگاههای حرارتی را بخش خصوصی انجام داده است، افزود: احداث هر هزار مگاوات برق نیازمند ۶۵۰ میلیون یورو سرمایهگذاری است که این رقم بسیار قابل توجه است.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه روند سرمایهگذاری و مصرف باید اصلاح شود ادامه داد: باید بجای سرمایهگذاریهای جدید به موضوع مدیریت مصرف توجه بیشتری شود و البته بیشترین مصرف نیز در بخش تولید و صنایع انجام شود.
طرزطلب با اشاره به اینکه طبق برنامهریزیهای انجام شده باید تعمیرات نیروگاهی تا اواسط خرداد به پایان برسد، اظهار داشت: هم اکنون از برنامهریزی انجام شده ۸ درصد عقب هستیم که علت آن قرار گرفتن نیروگاههای حرارتی در مدار بهرهبرداری در زمستان سال گذشته است. طبق پیش بینیهای انجام شده تعمیرات نیروگاهی تا اوایل خرداد به پایان میرسد.
نظر شما