به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر مرادی اظهار کرد: در پی انتشار کلیپی مبنی بر اینکه داخل یک دستگاه خودرو وانت فردی با بازنمودن بسته‌های تاریخ گذشته قارچ اقدام به پخش کردن آنها در بسته‌های تازه و از بین بردن پلمب های آنان کرده، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران معاونت نظارت بر اماکن عمومی پایتخت قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام اقدامات فنی و پلیسی هویت مالک خودرو و محل تردد وی در یکی از مناطق شمالی تهران شناسایی که با اخذ دستور قضائی در صبح روز سی ام فروردین ماه مأموران معاونت نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ به آدرس اعلامی در حوالی فرمانیه اعزام و پس از چند ساعت تعقیب و مراقبت متهم را در حالی که در حال باز کردن بسته‌های تاریخ مصرف گذشته بود دستگیر و به پلیس امنیت عمومی منتقل کردند.

معاون نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ با بیان اینکه متهم پس از دستگیری به بزه انتسابی اعتراف و برای سیر مراحل قضائی به دادسرا معرفی شد، خاطر نشان کرد: پلیس همواره با کسانی که بخواهند سلامتی شهروندان راه به خطر انداخته و از این راه برای خود مال اندوزی کنند به شدت برخورد می‌کند و از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده اینگونه موارد سریعاً از طریق سامانه ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.

گفتنی است برابر دستور قضائی خودروی مذکور توقیف و به پارکینگ منتقل شد.