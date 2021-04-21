۱۲ هزار دستگاه تراکتور به متقاضیان تحویل شد

به گزارش خبرگزاری به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کامبیز عباسی از تخصیص ۱۲ هزار دستگاه تراکتور به متقاضیان در شش ماهه نخست سال زراعی جاری در جهت تأمین نیاز کشاورزان خبر داد.

وی اظهار کرد: با حمایت‌های وزیر جهاد کشاورزی و تاکید و حمایت اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی مبنی بر استمرار توزیع و ارتقا هدفمند مکانیزاسیون وفق برنامه و مداقه بیشتر سازمان‌های جهاد کشاورزی در اهلیت سنجی متقاضیان تراکتور و کمباین برداشت غلات، تعداد ۱۲ هزار دستگاه تراکتور جهت شش ماهه نخست سال جاری، همچنین ۸۰۰ دستگاه کمباین برای سال زراعی جاری به استان‌های کشور تخصیص داده شد.