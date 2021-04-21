تشدید بازرسی از بانک های ایلام برای رعایت دستورالعمل های بهداشتی

به گزارش خبرنگار مهر، معروف بسطامی عصر چهارشنبه در بیست و چهارمین جلسه قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا استان ایلام با اعلام این مطلب که بازرسی‌ها از سطح بانک‌های استان برای احصای سطح رعایت پروتکل‌های بهداشتی تشدید می‌شود، گفت: تاکنون پرونده ۲۱ دستگاه متخلف به سازمان بازرسی استان ارجاع شده است.

وی همچنین با توجه به فصل برداشت غلات در استان هم ضمن قدردانی از همکاری‌های سازمان جهاد کشاورزی استان، گفت: کمباین داران غیر بومی که غالباً از چند استان وارد منطقه می‌شوند حتماً الزام است که برگ تست منفی کرونا از محل سکونت را همراه داشته باشند، تا در مبادی ورودی استان عودت داده نشوند.

بسطامی از فرمانداران شهرستان‌های استان خواست با همکاری سازمان جهاد کشاورزی هر شهرستان، به صورت روزانه ورود کمباین داران را رصد و مورد دقت قرار دهند.

وی گفت: عوامل هر دستگاه کمباین سه نفر هستند و اگر اینها کرونا مثبت باشند شرایط مناطق استان را محل شیوع بیماری قرار می‌دهند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا استان ایلام عنوان کرد: بی تردید نظارت‌ها تاکنون منجر به دستاوردهای خوبی در خصوص پیشگیری شیوع کرونا در استان بوده ولی فعلاً کافی نیست و شرایط استان پرخطر دیده می‌شود.

انسداد مسیرهای تردد به آرامستان‌های استان

وی با اشاره به برگزاری روزانه جلسات قرارگاه عملیاتی ستاد کرونا استان، بیان کرد: تمام دستگاه‌ها و کمیته‌های ذیل قرارگاه عملیاتی باید به صورت روزانه گزارش عملکردهای خود را ارائه دهند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری ایلام همچنین از مدیران دستگاه‌ها خواست از صدور برگه‌های تردد و ماموریت‌های غیر ضروری در سطح شهرستان‌ها اجتناب کنند.

وی ضمن تجلیل از نگاه سازنده و ارزشمند نماینده ولی فقیه در استان ایلام، ائمه جمعه و سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام در رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی در ایام شیوع ویروس کرونا هم گفت: برای استفاده مردم از مناسبت‌هایی مانند لیالی قدر، تمهیدات به گونه‌ای باشد که مردم از طریق رسانه‌ها و یا برگزاری مراسمات محدود و طبق رعایت پروتکل‌های ابلاغی وزارت بهداشت، حضور داشته باشند.

وی در خاتمه خواهان انسداد مسیرهای تردد به آرامستان‌های علی صالح و بهشت رضا ایلام شد و اضافه کرد: در شهرستان چرداول هم طبق گزارشات آرامستان‌ها شلوغ و پرتردد هستند و باید جلوگیری شود.