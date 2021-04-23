اشتباهات دفاع استقلال در شأن این تیم نبود/ خستگی کار دست ریگی داد

رضا رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه در شبی که استقلال مقابل الدحیل شایسته شکست نبود و حتی استحقاق پیروزی هم داشت، اشتباهات کمرشکنی که در خط دفاعی انجام شد کار دست این تیم داد و باعث شد امتیازات مهمی از دست برود. اشتباهاتی که در خط دفاعی این تیم انجام شد، در شأن تیمی نبود که داعیه رسیدن به فینال در آسیا را دارد.

مدافع پیشین آبی‌پوشان تصریح کرد: از حق نگذریم و باید بگوییم استقلال در آسیا زیبا و تماشاگر پسند بازی می‌کند. حتی مقابل الدحیل با اینکه شکست خورد، اما باز هم روان، زیبا و تماشاگر پسند فوتبال بازی کرد و برای همین هواداران هم از تیم بعد از شکست راضی بودند. البته که اشتباهات داوری هم به این رقم خوردن این نتیجه کم کرد.

وی اضافه کرد: حداقل یک پنالتی استقلال در این بازی سوخت و من نمی‌دانم داور چطور خطای بازیکن شماره ۲ الدحیل روی مهدی قایدی را ندید و آن را پنالتی نگرفت. به این اضافه کنید خیلی دیگر از اشتباهات ریز و درشتی که پشت محوطه جریمه‌ها اتفاق می‌افتاد و اشتباهات داوری بیشتر به سمت و سوی تیم قطری بود.

رجبی با اشاره به اشتباه محرز مسعود ریگی گفت: ریگی یکی از بهترین‌های استقلال در دو بازی اول بود و انتظارات از او حسابی بالا رفته بود. اشتباه برای هر بازیکنی ممکن است پیش بیاید و این نهایت بدشانسی ریگی بود که این اشتباه را در چنین میدانی مرتکب شد. اشتباه ریگی شیرازه استقلال را از هم پاشید. اما باید این اشتباه را پای فشردگی بازی‌ها، فشار روی بدن بازیکنان و استرس بالای ناشی از این بازی بزرگ دانست. شاید هم بالا رفتن انتظارات از ریگی او را دچار استرس کرده بود و باعث شد این اشتباه را مرتکب شود.

پیشکسوت آبی‌پوشان گفت: کار استقلال تازه شروع شده. آنها می‌توانند و باید الدحیل را در بازی برگشت شکست داده تا بازهم تیم اول گروه شوند. البته که باید نقاط ضعف خط دفاعی این تیم هم برطرف شود. نه تنها برای بازی برگشت با الدحیل، بلکه برای ادامه مسیر تا رسیدن به فینال آسیا. با تجربه‌ای که دارم قاطعانه می‌گویم در صورت عدم ترمیم خط دفاعی، این تیم به مراحل بالاتر این مسابقات نخواهد رسید.

وی در ادامه با تاکید بر ریکاوری روحی و ذهنی بازیکنان گفت: مجیدی وظیفه مهمی دارد و باید در این فرصت ۳ روزه که پیش روی اوست، هم تیمش را از نظر بدنی ریکاوری کرده، هم نقاط ضعف خط دفاعی‌اش را ترمیم کند و هم از همه مهم‌تر ذهن و روحیه بازیکنانش را ریکاوری نماید تا این شکست را جبران کند.