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۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۲۸

غلامرضا محمدی:

کشتی‌گیران با تمام وجود برای موفقیت در المپیک تلاش می‌کنند

کشتی‌گیران با تمام وجود برای موفقیت در المپیک تلاش می‌کنند

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: ملی‌پوشان کشتی به عنوان پرافتخارترین رشته ورزشی کشورمان در المپیک تلاش خواهند کرد همچون گذشته پرچم ایران را به اهتزاز در آورند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بعد از واکسیناسیون کشتی‌گیران المپیکی اظهار داشت: اعضای تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی به دلیل حضور در مسابقات کسب سهمیه و مسابقات قهرمانی آسیا نتوانسته بودند در مرحله اول واکسیناسیون حاضر شوند و امروز با حضور در ستاد پزشکی فدراسیون پزشکی ورزشی واکسیناسیون کشتی‌گیران و کادر فنی انجام شد. تشکر می‌کنم از وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک که مقدمات این واکسیناسیون را فراهم کردند.

وی ادامه داد: طبیعتاً کشتی‌گیران و دیگر المپین‌های ما با آرامش خاطر بیشتری به تمرینات خود قبل از شروع رقابت‌های المپیک توکیو می‌پردازند. امیدوارم نتیجه این زحمات در توکیو به بار بنشیند و کاروان ورزشی ایران بهترین عملکرد را داشته باشد.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در پایان خاطرنشان کرد: کشتی به عنوان پرافتخارترین رشته ورزشی کشورمان در المپیک در کنار دیگر رشته‌های ورزشی همه تلاش خود را انجام می‌دهد که مثل گذشته نام و پرچم ایران را در المپیک به اهتزاز درآورد.

کد مطلب 5195271

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