به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بعد از واکسیناسیون کشتی‌گیران المپیکی اظهار داشت: اعضای تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی به دلیل حضور در مسابقات کسب سهمیه و مسابقات قهرمانی آسیا نتوانسته بودند در مرحله اول واکسیناسیون حاضر شوند و امروز با حضور در ستاد پزشکی فدراسیون پزشکی ورزشی واکسیناسیون کشتی‌گیران و کادر فنی انجام شد. تشکر می‌کنم از وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک که مقدمات این واکسیناسیون را فراهم کردند.

وی ادامه داد: طبیعتاً کشتی‌گیران و دیگر المپین‌های ما با آرامش خاطر بیشتری به تمرینات خود قبل از شروع رقابت‌های المپیک توکیو می‌پردازند. امیدوارم نتیجه این زحمات در توکیو به بار بنشیند و کاروان ورزشی ایران بهترین عملکرد را داشته باشد.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در پایان خاطرنشان کرد: کشتی به عنوان پرافتخارترین رشته ورزشی کشورمان در المپیک در کنار دیگر رشته‌های ورزشی همه تلاش خود را انجام می‌دهد که مثل گذشته نام و پرچم ایران را در المپیک به اهتزاز درآورد.