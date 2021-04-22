به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بعد از واکسیناسیون کشتیگیران المپیکی اظهار داشت: اعضای تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی به دلیل حضور در مسابقات کسب سهمیه و مسابقات قهرمانی آسیا نتوانسته بودند در مرحله اول واکسیناسیون حاضر شوند و امروز با حضور در ستاد پزشکی فدراسیون پزشکی ورزشی واکسیناسیون کشتیگیران و کادر فنی انجام شد. تشکر میکنم از وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک که مقدمات این واکسیناسیون را فراهم کردند.
وی ادامه داد: طبیعتاً کشتیگیران و دیگر المپینهای ما با آرامش خاطر بیشتری به تمرینات خود قبل از شروع رقابتهای المپیک توکیو میپردازند. امیدوارم نتیجه این زحمات در توکیو به بار بنشیند و کاروان ورزشی ایران بهترین عملکرد را داشته باشد.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در پایان خاطرنشان کرد: کشتی به عنوان پرافتخارترین رشته ورزشی کشورمان در المپیک در کنار دیگر رشتههای ورزشی همه تلاش خود را انجام میدهد که مثل گذشته نام و پرچم ایران را در المپیک به اهتزاز درآورد.
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