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۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۸:۱۵

مسئول شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه خراسان شمالی:

نماز جمعه این هفته در هیچ شهر خراسان شمالی برگزار نمی‌شود

نماز جمعه این هفته در هیچ شهر خراسان شمالی برگزار نمی‌شود

بجنورد- مسئول شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خراسان شمالی از عدم برگزاری نماز جمعه در شهرهای استان به علت شیوع گسترده کرونا خبر داد.

حجت الاسلام نعمت الله آزموده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر اعمال محدودیت در مناطق دارای وضعیت نارنجی و قرمز و با تأیید نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی، نماز جمعه این هفته، سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در هیچ یک از شهرهای استان اقامه نمی‌شود.

مسئول شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خراسان شمالی ادامه داد: از مردم خواستاریم تا با رعایت مسائل بهداشتی شرایط را بهبود بخشند.

وی بیان کرد: امیدواریم با بهتر شدن وضعیت شیوع کرونا در هفته‌های آتی شاهد برگزاری نماز جمعه در استان باشیم.

کد مطلب 5195503

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