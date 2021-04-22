حجت الاسلام نعمت الله آزموده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر اعمال محدودیت در مناطق دارای وضعیت نارنجی و قرمز و با تأیید نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی، نماز جمعه این هفته، سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در هیچ یک از شهرهای استان اقامه نمی‌شود.

مسئول شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خراسان شمالی ادامه داد: از مردم خواستاریم تا با رعایت مسائل بهداشتی شرایط را بهبود بخشند.

وی بیان کرد: امیدواریم با بهتر شدن وضعیت شیوع کرونا در هفته‌های آتی شاهد برگزاری نماز جمعه در استان باشیم.