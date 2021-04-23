چین: لندن فوراً اقدام اشتباه خود را اصلاح کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پکن روز جمعه به طرح مداخله جویانه پارلمان انگلیس برای پایان دادن به آنچه که قانونگذاران انگلیسی نسل کشی در منطقه سین کیانگ چین می‌خوانند، واکنش نشان داد.

در همین ارتباط، دولت چین روز جمعه به انگلیس اعلام کرد که «فوراً اقدام اشتباه خود را اصلاح کند».

افزون بر این، سفارت چین در لندن نیز یک بیانیه صادر کرد. در این بیانیه آمده است: «اتهام بیجای نسل کشی در منطقه سین کیانگ که از سوی گروهی از اعضای پارلمان انگلیس مطرح شد، مضحک ترین دروغ قرن است، یک توهین و هتاکی ظالمانه به مردم چین و نقض فاحش حقوق بین الملل و هنجارهای بنیادی حاکم بر روابط بین الملل».

در ادامه این بیانیه آمده است: «چین قویاً با مداخله نابجای انگلیس در امور داخلی خود مخالف است».

گفتنی است، اعضای پارلمان انگلیس روز پنج شنبه طرحی را تصویب کردند که سیاست‌های چین در قبال اقلیت مسلمان اویغور در منطقه سین کیانگ را معادل «نسل کشی و جنایت علیه بشریت» می‌خواند.

لازم به ذکر است که این طرح قانونی غیر الزام آور است و از این رو، دولت انگلیس را به اقدام وادار نمی‌کند. اما ارائه این طرح همچنین نشاندهنده انتقاد فزاینده سیاستمداران انگلیسی از نقض ادعایی حقوق بشر در چین است. این طرح قانونی از سوی «نوس قانی» یکی از قانونگذاران انگلیسی مطرح شده است که به تازگی به دلیل انتقاد از نحوه رفتار چین با اقلیت مسلمان اویغور به همراه چهار عضو دیگر پارلمان انگلیس از سوی پکن تحریم شد.