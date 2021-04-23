هفت روز با نقش آفرینی آنتونی هاپکینز در شبکه نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه نمایش، در بخش ژانر هفتگی شبکه نمایش فیلم هایی در تقابل «سرقت و قانون» را برای پخش در نظر گرفته است و در بخش صحنه گران فیلم های شاخص آنتونی هاپکینز را روی آنتن می برد.

فیلم هایی که در طول هفته از شبکه نمایش پخش می شوند به ترتیب ساعت عبارتند از:

ساعت ۱۳: فیلم و تله فیلم های ایرانی شبکه نمایش از شنبه ۴ تا جمعه ۱۰ اردیبهشت با عناوین «رویای پروانه»، «عامل سوم» (به مناسبت روز شکست آمریکا در طبس)، «لبخند سبز»، «تپه آدم برفی»، «لکنت»، «تا افطار چیزی نمانده» و «غریبانه» از این شبکه پخش خواهند شد.

ساعت ۱۹: این شبکه در ژانر منتخب هفتگی خود، فیلم هایی در تقابل «سرقت و قانون» را که دارای پیچش داستانی و پایان بندی غافلگیر کننده ای است برای پخش در نظر گرفته است که این فیلم ها به ترتیب از شنبه تا جمعه «مرد نفوذی»، «یک مشت پول درشت»، «مخمصه»، «مثل یک ستاره زندگی کن»، «نقطه شکست»، «دست های آلوده» و «یورش» هستند.

ساعت ۲۱: در بخش صحنه گران، شبکه نمایش به مرور آثار آنتونی هاپکینز بازیگر توانمند و موفق هالیوود که توانسته جایزه هایی زیادی از جمله سه جایزه بفتا، دو جایزه امی، جایزه گلدن گلوب سیسیل را کسب کند، می پردازد.

فیلم های این بازیگر که قرار است در طول هفته روی آنتن بروند به ترتیب «افسانه های خزان» در نقش: (سرهنگ ویلیام لادو)، «نیکسون» (ریچارد نیکسون)، «سکوت بره ها» (دکتر هانیبال لکتر)، «نقاب زورو» (دون دیه گو د لاوگاو یا همان زورو)، «حس ششم» (جان کلنسی)، «فراتر از فریب» (آرتور دنینگ) و «بقایای روز» (جیمز استیونز) هستند.

ساعت ۲۳: فیلم هایی که از شنبه تا جمعه ساعت ۲۳ پخش می شوند، به ترتیب «استالینگراد»، «گمشده و عشق»، «تاکسی ۱»، «آقای تشویق»، «هتل آرتمیس»، «۹۹ خانه» و «بهترین ساعات» هستند.

ساعت یک بامداد: فیلم های کلاسیک این شبکه به ترتیب «آرسن لوپن علیه آرسن لوپن»، «جاناتان مرغ دریایی»، «آخرین موج»، «دایی من ژاک»، «پرستار بچه ها»، «سائو برناردو و ارتش سایه ها» هستند که از شنبه تا جمعه برای علاقه مندان پخش خواهند شد.