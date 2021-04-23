به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجواد عادل پور در حاشیه جلسه ستاد برنامه‌ریزی خرمشهر، به مشکلات آب در روستاهای مسیر شلمچه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر آب‌رسانی روستاهای مسیر شلمچه و پایانه شلمچه از خط لوله شهری تأمین می‌شود و این امر باعث افت فشار در این روستاها شده است که باید در این مسیر خط جداگانه‌ای برای روستاها اجرا شود.

وی افزود: اگر در آینده این مشکل حل نشود، پیش‌بینی خواهد شد که مشکلات آب شرب روستاهای شهرستان خرمشهر دوچندان شود.

امام جمعه خرمشهر در بخش دیگر سخنانش خواستار فعال‌سازی هرچه سریع‌تر تصفیه‌خانه خرمشهر شد و گفت: خرمشهر نیاز شدیدی به یک تصفیه‌خانه آب شرب دارد و با توجه به اینکه ۹۰ درصد تصفیه‌خانه خرمشهر آماده بهره‌برداری است و اگر ۱۰ درصد دیگر نیز انجام شود، مشکل آب‌رسانی در این شهرستان از نظر کمی و کیفی رفع خواهد شد.

وی ادامه داد: تصفیه‌خانه غرب و شرق کارون و جزیره مینو نیز مشکل دارند که باید توجه ویژه‌ای برای تعمیر اساسی این تصفیه‌خانه‌ها شود.

حجت الاسلام عادل پور، به مشکلات شبکه برق خرمشهر اشاره کرد و گفت: در خرمشهر ۶۰ درصد از کابل خود نگهدار استفاده شده و ۴۰ درصد دیگر باقی‌مانده که شاهد مشکلات ناشی از سرقت، فرسودگی و افت فشار برق در شبکه هستیم و از طرفی دیگر ۱۰ کیلومتر از شهرستان خرمشهر نیاز به اصلاح شبکه در محل‌های سرقت شده دارد.

امام جمعه خرمشهر، آسفالت معابر شهری این شهرستان را از دیگر مشکلات خرمشهر برشمرد و بیان کرد: درصد زیادی از معابر خرمشهر نیاز به آسفالت و زیرسازی دارند و پروژه‌های نیمه‌تمام فاضلاب عامل عمده آسفالت نشدن معابر است.

وی، از فرسودگی دیوار ساحلی خرمشهر به عنوان یکی دیگر از مشکلات این شهر یاد کرد و گفت: دیوار ساحلی کارون در حال ریزش است و خطراتی را برای این شهر ایجاد می‌کند که باید برای تأمین اعتبار مورد نیاز تکمیل پروژه دیوار ساحلی چاره اندیشی شود.