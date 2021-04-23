قدرت سپاه امروز سبب اقتدار کشور و بازدارنگی شده است

حجت الاسلام شمس الله جلیلیان بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرا رسیدن سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: در دوم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این شجره طیبه به دستور امام خمینی (ره) پایه گذاری شد و این عمل مصداق بارز تدبیر امام خمینی (ره) بود.

وی با اشاره به آیه «أَلَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّمَاءِ» تصریح کرد: خداوند می‌فرماید آیا ندیدی که چگونه خدا کلمه پاکیزه را به درخت پاک و زیبایی مثل زده که اصل ساقه آن برقرار باشد و شاخه آن به آسمان بر شود؟ و سپاه پاسداران شجره طیبه‌ای است که دارای ریشه مستحکمی است که در عرصه‌های مختلف مردم از ثمرات آن بهر مند می‌شوند.

نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) سپاه پاسداران را بسیار عزیز و گرامی می‌داشت و می‌فرمودند شما هیچ سابقه‌ای بجز خدمت به اسلام نداشته‌اید و در واقع سپاه فرزند فکری امام خمینی (ره) بود.

جلیلیان با بیان اینکه سپاه خدمت گذار مردم بوده و خواهد بود، بیان کرد: سپاه با تمام توان در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی ایستاده و امروز لباس سبز رنگ سپاه و آرم متبرک به آیه «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ» نه تنها در ایران اسلامی بلکه در تمام جهان نشانه ایستادگی در برابر زیاده خواهی استکبار جهانی و دادخواهی مظلومان است.

وی خاطر نشان کرد: زیر بار ظلم نرفتن، ولایتمداری، عدم غفلت از دشمن، شناخت تکلیف و به موقع عمل کردن، شهادت طلبی و مسئولیت شناسی از ویژگی‌های برجسته سپاه است.

نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه با اشاره به دوران دفاع مقدس گفت: در دوران دفاع مقدس سپاه با همکاری سایر نیروهای مسلح با وجود نبود امکانات در مقابل دشمن تا دندان مسلح رژیم بعث که سوی غرب و شرق و سایر حکام مرتجع عرب حمایت می‌شدند با تکیه بر قدرت ایمان ایستادگی کرده و اجازه کم شدن ذره‌ای از خاک این سرزمین را ندادند و امام فرمود: اگر سپاه نبود کشور نبود.

جلیلیان با اشاره به نقش سپاه پس از دفاع مقدس تصریح کرد: برخورد قاطع و سرکوب اشرار، گروه‌های ضد انقلاب و منافقین که بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم ایران را ترور و شهید کردند و مبارزه با جنگ‌های نیابتی آمریکا در منطقه مانند مبارزه سردار دل‌ها، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با غده سرطانی داعش از اقدامات مهم سپاه در راستای تأمین امنیت ایران اسلامی بوده است.

وی بیان کرد: آمریکا با ایجاد داعش قصد داشت تا با نزدیک شدن به مرزهای ایران سبب ناامنی شود اما حاج قاسم سلیمانی به همراه سایر نیروهای مقاومت و شهدای مدافع حرم با برنامه ریزی در مقابل آنها ایستادگی و مبارزه کردند و رهبر معظم انقلاب تعبیر بسیار درستی از مبارزه با داعش دارند که می‌فرمایند اگر نیروهای ایران در عراق و سوریه با داعش مبارزه نمی‌کردند امروز باید کرمانشاه، همدان و خوزستان با آنها مبارزه می‌کردیم.

نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه افزود: قطع دست جاسوسان آمریکا و اسرائیل که متأسفانه در جلسات هسته‌ای و سایر مراکز مهم تصمیم گیری دولتی نفوذ کرده بودند از اقدامات مهم سپاه در سالیان گذشته بوده است که نشان از اشراف اطلاعاتی این سربازان ولایت دارد.

جلیلیان با بیان اینکه به پشتوانه علم و دانش و توان جوانان این سرزمین امروز ایران یکی از قدرت‌های برتر نظامی خاورمیانه و جهان است، بیان کرد: سپاه با بهره گیری از علم و فناوری با ارتقا صنایع دفاعی با تهدیدات و توطئه دشمنان مبارزه کرده و در حمله به پایگاه نیروهای تروریست آمریکا در عین الاسد با وجود حمله گسترده موشکی، آنها با علم زیان حمله به ایران با وجود امکانات از این کار منصرف شدند و در واقع هیچ غلطی نتوانستند انجام دهند.

وی اضافه کرد: سقوط پهپاد پیشرفته آمریکا در خلیج فارس و ارسال کشتی‌های نفتی به مرزهای آمریکا نشان از قدرت بازدارندگی ایران اسلامی دارد و فرمانده کل سپاه پاسداران گفتند امروز آمریکا فکر تهاجم به خاک ایران را از سر خارج کرده است.

اقدامات سپاه پاسداران در محرومیت زدایی قابل تحسین است

نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه با اشاره به تحریم‌های اقتصادی آمریکا، گفت: سپاه در سالیان گذشته با توجه به ضرورت‌های کشور در عرصه سازندگی وارد شده و با علم و دانش به محرومیت زدایی پرداخته اگر اقدامات سپاه در صنایع نفت و گاز، سد سازی و اسکله و بنادر نبود امروز مردم باید فشارهای اقتصادی بیشتری را تحمل می‌کردند.

جلیلیان خاطر نشان کرد: تشکیل ۶ هزار و ۳۰۹ گروه جهادی متشکل از ۵۱ هزار و ۷۵۰ نیروی سپاه و بسیج، تأمین ۴۸۸ جهیزیه برای زوج‌های جوان نیازمند، آزادی ۴۱۱ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد، احداث و تکمیل ۹ هزار و ۸۷۹ مسکن برای نیازمندان، ساخت ۴۶۲ باب مسجد، آبرسانی به ۸۴ روستا، ۲۵ خانه بهداشت، ۵۹ خانه عالم، ۶۴ پل روستایی گوشه‌ای اقدامات سپاه در سال گذشته جهت محرومیت زدایی در استان کرمانشاه بوده است.

وی بیان کرد: در موضوع شیوع ویروس کرونا که اقتصاد بسیاری از خانواده‌ها را دچار مشکل کرده سپاه با همکاری سایر دستگاه‌ها و در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری اقدام به تهیه و توزیع بسته‌های کمک مومنانه در استان کرمانشاه کرده و در طرح شهید سلیمانی با همکاری کادر درمان یک هزار و ۹۵۶ تیم حمایتی را برای غربالگری، توزیع کمک‌های مومنانه و انجام کارهای بیماران بستری مبتلا به کرونا در منزل را تشکیل داده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: در موج چهارم کرونا سپاه اقدام به تأسیس نقاهتگاه ۳۰۰ تختی برای بیماران کرونایی با توجه به محدودیت ظرفیت بیمارستان‌های استان کرده و در صورت نیاز توان لازم برای گسترش این اقدام وجود دارد.

سپاه ورود مصداقی به انتخابات نخواهد داشت

جلیلیان با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال جاری خاطر نشان کرد: سپاه در انتخابات ریاست جمهوری به دستور رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل سپاه ورود مصداقی نخواهد کرد اما در راستای افزایش مشارکت در انتخابات حرکت خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه دشمنان در فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای سعی در ایجاد یاس و ناامیدی در مردم برای شرکت در انتخابات دارند، افزود: مشارکت حداکثری در انتخابت نشان دهنده قدرت ملی ایران خواهد بود و دشمنان به هیچ وجه از وقوع مشارکت حداکثری مردم ایران خشنود نخواهند شد و به همین دلیل سعی در شایعه سازی و ایجاد یاس و نا امیدی و القای این موضوع که با رأی مردم مشکلات نخواهد شد دارند.

نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه بیان کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری هیچ بن بستی در کشور وجود ندارد و انتخاب نیروی تازه نفس برای ریاست قوه مجریه می‌تواند به حل مشکلات کمک کند و شاخصه‌هایی همچون پاک دستی، دارای توان مدیریتی بالا، مبارزه با فساد، دارای روحیه جهادی، معتقد به جوانان و ظرفیت‌های داخلی و عدالت خواهی را ملاک‌های انتخاب درست بر شمردند.