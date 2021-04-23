به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی امشب بعداز پیروزی تیمش برابر نیروی هوایی عراق در نشست خبری در الشارجه امارات گفت: بازی سنگینی بود و خدا را شکر موفق شدیم سه امتیاز را بگیریم.

وی سپس ادامه داد: به بازیکنانم گفته بودم که در سه بازی قبلی چون تلاش کرده بودید مطمئن باشید خدا در ادامه به شما شانس پیروزی می‌دهد. از بازیکنانم تشکر می‌کنم که با تمام وجود بازی کردند.

خطیبی افزود: کاش از تیم حریف یک بازیکن اخراج نمی‌شد و این اتفاق رخ نمی‌داد، چون انرژی همه بازیکنان‌شان دو برابر شد که جبران کنند.

سرمربی تیم فوتبال تراکتور با انتقاد از عملکرد داور این بازی گفت: از زمانی که داور کارت قرمز به بازیکن تیم نیروی هوایی نشان داد، همه برخوردها را به نفع تیم حریف گرفت.

وی با بیان اینکه امروز سعی کردیم به بازیکنان آرامش دهیم، گفت: پیش بینی کرده بودم بازی فیزیکی باشد که همین طور شد، با اینکه امروز مجبور شدیم به چند بازیکن خودمان استراحت دهیم تا در بازی آینده با انرژی جدید وارد میدان شوند ولی موفق بودیم و سه امتیاز حساس این دیدار را گرفتیم.

خطیبی با تبریک این پیروزی به هواداران تیم تراکتور افزود: باید این روند خوب را ادامه دهیم، این بازی برای ما تمام شد، از این دقیقه و ساعت برای بازی بعدی آماده می‌شویم که بازی سرنوشت سازی است.

وی با بیان اینکه باید برای دیدار بعدی برابر پاختاکور تمرکز خود را حفظ کنیم، ادامه داد: با توجه به فشردگی مسابقات و میزبانی خوب از تیم شارجه کاش بعد از سه بازی دور رفت، ای اف سی چند روز به تیم‌ها استراحت می‌داد که برای شروع بازی‌های برگشت کیفیت مثل دور رفت باشد.

خطیبی افزود: همه مربیان نگران مصدومیت بازیکنان هستند و کیفیت بازی‌ها نیز در این شرایط پایین می‌آید. امیدوارم دفعه بعدی این پیشنهاد را در نظر بگیرند.

تیم تراکتور موفق شد مقابل نیروی هوایی عراق به پیروزی برسد و شانس صعود خود را افزایش دهد.

شاگردان رسول خطیبی شامگاه جمعه مقابل نیروی هوایی عراق به پیروزی یک بر صفر دست یافتند. تک گل تیم تراکتور را مهدی تیکدری در دقیقه دو به ثمر رساند.

تراکتور با این پیروزی ۶ امتیازی شد و شانس خود را برای صعود از گروه افزایش داد.