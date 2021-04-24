ماهیرود در مسیر توسعه/ تلاش برای تقویت زیرساخت های بازارچه

حسن رحیمی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به امکانات و تجهیزات اطفاء حریق در مرز ماهیرود بیان کرد: با توجه به تجربه حوادث آتشسوزی طی سال گذشته، اقداماتی در راستای جلوگیری از تکرار حادثه انجام شده است.

وی توسعه پارکینگ ها در راستای ایجاد فاصله بین کامیون ها را یکی از اقدامات انجام شده دانست و گفت: افزایش جایگاه های ترانشیب هم در دستور کار قرار دارد.

رحیمی زاده با بیان اینکه مجهز کردن بازارچه به جایگاه آتش نشانی و اطفای حریق در حوزه گسترده نیازمند سرمایه است، افزود: همچنین این امر نیازمند همکاری دستگاه های متولی بوده که بتوان جایگاهی متناسب با شرایط منطقه ایجاد کرد.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی بیان کرد: اگرچه در حال حاضر جایگاه آتش نشانی در بازارچه موجود است اما برای شرایط منطقه کافی و استاندارد نیست.

رحیمی زاده با بیان اینکه در حال حاضر جایگاه های سوخت به سیستم های اطفای حریق و لوله کشی آب مجهز هستند، گفت: همچنین چند دستگاه ماشین آتش نشانی در اختیار گمرک و بازارچه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در راستای ایجاد زیرساخت ها هم اقداماتی در دستور کار قرار دارد، گفت: طی سال جدید، ایکس ری در ماهیرود راه اندازی می شود.

رحیمی زاده با اشاره به افزایش ۷۳ درصدی صادرات در سال گذشته اظهار کرد: صادرات خراسان جنوبی نسبت به سال ۹۸ بیش از ۱۰۳ درصد افزایش داشته است.