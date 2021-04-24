به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بزرگترین مؤسسه مشاوره انرژی مستقل نروژ پیشبینی کرد که با فراگیر شدن سریع استفاده از خودروهای برقی در سراسر جهان زمان فراز و نشیب تقاضای نفت دو سال زودتر از برآورد پیشین این مؤسسه و در سال ۲۰۲۶ فرا میرسد.
ریستاد انرژی مطرح کرد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ به اوج خود یعنی ۱۰۱ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز میرسد.
این مؤسسه در ماه نوامبر برآورد کرده بود تقاضای نفت در سال ۲۰۲۸ به اوج خود یعنی ۱۰۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز میرسد.
این مؤسسه مشاوره انرژی، پیش از همهگیری ویروس کرونا در اوایل سال ۲۰۲۰، برآورد کرده بود تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۳۰ به اوج خود یعنی ۱۰۶ میلیون بشکه در روز میرسد.
طبق بررسیهای ریستاد انرژی جدا از فراگیری سرسامآور خودروهای برقی، فرضیه موجود در همه سناریوها این است که تقاضای نفت یا کاهش مییابد یا جایگزین میشود، یا در طیف وسیعی از بخشها بازیافت میشود.
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