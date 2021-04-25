به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات باشگاهی بسکتبال که از نیمه آبان ماه سال گذشته با حضور ۱۴ تیم آغاز شد شامگاه شنبه با قهرمانی تیم شهرداری گرگان به پایان رسید.

این تیم در چهارمین دیدار فینال این رقابت ها مقابل مهرام پیروز شد و با توجه به بردی که در دو دیدار دیگر فینال به دست آورده بود، قهرمانی این فصل از رقابت ها را از آن خود کرد.

مهران شاهین طبع سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان تاکید دارد که قهرمانی به دست آمده نتیجه یک برنامه و کار دو ساله است که با حمایت و پشتیابی مسئولان گرگان و هواداران این تیم به نتیجه رسیده است.

مهران شاهین طبع در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه شهرداری گرگان دو سال پیش تا فینال لیگ برتر پیش رفت و به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد، گفت: بعد از آن فصل فضای خاص و کاملا حمایتی در مورد بسکتبال و تیم شهرداری گرگان ایجاد شد که به طور کامل از طرف سیستم مدیریتی در شهرداری و شورای شهر گرگان هم محسوس بود. از آن فینال به بعد توجه و سرمایه‌گذاری بر روی تیم شهرداری گرگان بیشتر شد و به گونه ای ادامه پیدا کرد که به قهرمانی در این فصل منجر شد.

وی افزود: البته در راستای سرمایه گذاری ها و توجه به بسکتبال شهرداری گرگان، سال گذشته هم نتایج خوبی در لیگ برتر گرفتیم اما متأسفانه در شروع دیدارهای پلی آف با معضل کرونا مواجه شدیم که منجر به لغو کلی رقابت ها شد. با این حال حمایت ها ادامه پیدا کرد تا امسال که توانستیم نتیجه دو ساله از تمام تلاش ها و پشتیبانی ها را بگیریم.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان با تأکید بر اینکه لیگ ۹۹-۱۴۰۰ به خاطر کرونا و تحت تأثیر این ویروس در شرایط خاص و متفاوت از همیشه برگزار شد، یادآور شد: فکر می کنم بیشترین ضربه را در این شرایط تیم هایی متحمل شدند که همیشه از تماشاگران زیادی بهره می بردند و به نوعی به حمایت آنان در بازی های مختلف متکی بودند. علاوه بر شهرداری گرگان تیم هایی مانند نفت آبادان، ذوب آهن اصفهان و... جزو تیم هایی هستند که تماشاگر چند هزار نفری دارند طوری که در برخی از رقابت ها، تعدادی از آنها پشت در می مانند اما به خاطر برگزاری متفاوت لیگ امسال و متمرکز بودن آن دیدارها، از حضور این تعداد تماشاگر محروم بودیم.

شاهین طبع در این رابطه گفت: شهرداری گرگان یک تیم کاملا مردمی است و به معنای واقعی خود را متعلق به مردم می داند. در سالهایی که این تیم با فراز و نشیب مواجه بود، حمایت های مردمی از فاکتورهای تأثیرگذار در ادامه کار تیم به حساب می آمد. ما امسال از حمایت این افراد محروم بودیم و همین مسئله می توانست عملکرد ما را متزلزل کند. اما همین که حمایت و پیگیری های دورادور آنها را احساس می کردیم نقطه امیدی بود برای تلاش بیشتر برای رسیدن به هدف. به خصوص اینکه در دیدارهای فینال هم شرایط به گونه ای مهیا شد که بتوانیم حضور مجازی آنها را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه اجرای متمرکز مسابقات شیوه ای است که در شرایط کرونا توسط خیلی از کشورها مورد استقبال قرار گرفت، تصریح کرد: در این شرایط تعداد بازی ها در حد انتظار نبود. بهتر آن است که یک تیم در یک فصل از رقابت ها به صورت میانگین بین ۴۰ تا ۴۵ بازی داشته باشد اما مثلا ما در تیم شهرداری گرگان که تا فینال پیش رفتیم حدود ۲۶ بازی داشتیم. این تعداد بازی برای تیم هایی که زودتر کنار رفتند کمتر هم بود. به هر حال تعداد کم بازی ها هم به خاطر شرایط کرونایی کشور بود اما در مجموع لیگ امسال و به خصوص دیدارهای پایانی کیفیت خوبی داشتند.

شاهین طبع همچنین در مورد مهرام که حریف تیمش در فینال لیگ برتر بسکتبال بود، گفت: در مورد این تیم اظهار نظر خاصی ندارم. مهرام تیم قابل احترامی است که به نوبه خود موجب گسترش و رشد بسکتبال شده است.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان همچنین اشاره ای به جریان دیدار چهارم فینال و به خصوص ثانیه پایانی کوارتر چهارم داشت که با شوت «پری پتی»بازیکن آمریکایی تیمش بسیار مورد توجه قرار گرفت. وی در این زمینه گفت: کاری که «پتی» انجام داد بسیار نادر بود و باعث تغییر جریان بازی شد. در آن ثانیه پایانی بازی همه به بازی پنجم فینال و تعیین قهرمان در آن بازی فکر می کردند اما اقدام استثنایی پتی نه تنها نتیجه را به صورت کلی تغییر داد بلکه زیبایی های بسکتبال را بیش از همیشه به رخ کشید.

شاهین طبع ادامه داد: شوت استثنایی پری پتی در فضای مجازی هم با استقبال زیادی مواجه شده است. این شوت تعیین کننده ترین حرکت در بازی فینال بود که به معنای واقعی سرنوشت دو تیم را تغییر داد. اقدام تعیین کننده بازیکن آمریکایی شهرداری گرگان بازهم نشان داد که در بسکتبال به معنای واقعی هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و نباید در هیچ ثانیه ای ناامید شد.

سرمربی تیم شهرداری گرگان با تشکر از مسئولان شهرداری، استانداری و شورای شهر گرگان خاطرنشان کرد: با حمایت این مدیران در کنار حمایت های رسانه ای و هواداران، تیم شهرداری گرگان مسیر حرفه ای بهتری را نسبت به گذشته طی کرد و توانست نتیجه تلاش خود را بگیرد. قهرمانی امسال نتیجه کار گروهی و جمعی است. شاید من به عنوان مربی پیشاپیش گروه در حرکت بودم اما پشت سر من یک سیستم پشتیبانی قوی قرار داشت که در کسب نتیجه کاملاً تأثیرگذار بودند.