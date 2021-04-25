منافع انقلاب در عرصه تعارضات سیاسی ذبح نشود

به گزارش خبرنگار، سردار غلامرضا احمدی صبح یکشنبه در مراسم بزرگداشت حادثه پنجم اردیبهشت و سالروز شکست حمله نظامی آمریکا در صحرای طبس اظهارکرد: اقتدای به رهبران الهی میتواند موانع را از سر راه ملتها بردارد.
از شاهدان حادثه طبس بیانکرد: اگر جریان غربگرا در مسیر ملت ایران اختلال ایجاد نمیکرد ما امروز نه فقط در حوزههای نظامی و دفاعی بلکه در همه عرصهها به پیشرفت و موفقیت میرسیدیم.
وی با تأکید بر اینکه منافع انقلاب و ملت نباید در میدان تعارضات سیاسی ذبح شود، ادامهداد: گلایه ما از برخی نیروهای داخلی است که حادثه طبس و امدادهای الهی را دیدهاند ولی همچنان اتکاء به نیروهای داخل و آرمانهای انقلاب ندارند.
وی با بیان اینکه ما در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ اتفاق مهمی در حوزه سیاسی در پیش رو داریم، گفت: ما باید تفاوت اندیشه امام با جریان لیبرال را بررسی کنیم تا بتوانیم در انتخاب مدیران و مسئولان با آگاهی بیشتری عمل کنیم.
فرمانده سابق سپاه امام رضا (ع) و از شاهدان حادثه طبس با بیان اینکه این ماجرا از مهمترین مصداقهای نصرت الهی است، ادامهداد: اقتدار امروز ایران به برکت انگیزههای قوی دانشمندان حوزه دفاعی و عمل رزمندگان ما به وجود آمده است.
سردار احمدی با اشاره به اینکه غصب و دشمنی استکبار با ملت ایران از گذشته بیشتر شده است، اظهارکرد: دشمن در بررسیهای خود با صراحت اعلام کرده منبع تأمین قدرت معنوی و روحی ایران اسلامی تکیه به حادثه عاشورا و امید به جریان انتظار است.
وی افزود: نمیدانیم برخی چه نفعی میبرند که بر پیروزیهای روشن و واضح ملت ایران پرده غفلت و بیتوجهی میکشند.
فرمانده سابق سپاه امام رضا (ع) گفت: با توجه به تعداد شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و میزان کرسیهای مدیریتی میتوان با صراحت گفت به ازای هر کرسی مدیریتی ما یک کربلا شهید تقدیم کردهایم که این وظیفه مسئولان را افزون میکند.
سردار احمدی مسائلی چون به شهادت رساندن شهید سردار قاسم سلیمانی نشانه عجز دشمن است، اظهارکرد: دشمن اگر توانمند بود آن روزی که ۹۰ درصد سوریه در دشتشان بود در مقابل سردار میایستادند.
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