خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اعظم محبی: یکی از الزامات توسعه شهرها داشتن مدیریت قوی و تصمیم گیران دلسوز و کارآمد است تا به فکر منافع شهر و مردم باشند.

فلسفه شکل‌گیری شورای اسلامی شهر و روستا بر همین مبنا بوده تا با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود اداره بهینه شهر روی دهد اما در دوره‌های اخیر شاهد آن هستیم که برخی از افراد با توانمندی پایین به طرق مختلف به عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستا در آمده‌اند که یکی از تبعات این موضوع، ناکارآمدی و ایجاد فساد در برخی از شوراهای اسلامی است.

برخی تلاش می‌کنند با رسیدن به این جایگاه، موقعیت اجتماعی و پست‌های مدیریتی کسب کرده و این پارلمان به عنوان راه میانبری برای آنها است.

افرادی بدون تخصص و تنها با استفاده از ظرفیت‌های قومیتی و طایفه‌ای و یا هزینه کرد ده‌ها میلیونی، خود را به کرسی‌های پارلمان شهری می‌رسانند تا به سایر اهداف خود دست یابند، افرادی که کوچک‌ترین اطلاعی از وظایف شوراها نداشته و این مسیر را نردبانی برای رسیدن به خواسته‌های خود می‌دانند.

نبود رویکرد مشخص و چشم‌انداز روشن در برخی از شهرهای گلستان نتیجه ورود اعضای غیر توانمند به شوراها است. یقیناً برای رسیدن به فلسفه اصلی شکل‌گیری شوراها باید ضمن منظور کردن فیلترهایی جدی، ورود افراد ناکارآمد به مجموعه شورا سلب شود و از سوی دیگر با منظور کردن مشوق‌ها و تسهیلات نسبت به جذب و فراخوان نخبگان و افراد توانمند جهت عضویت در شورای شهر اقدام کرد.

ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر قرار است در ۲۸ خردادماه امسال هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و تأیید صلاحیت‌ها بزودی انجام خواهد شد.

طبق گفته حمیدرضا ملک‌حسینی، دبیر ستاد انتخابات گلستان هزار و ۳۷۱ نفر برای رسیدن به کرسی پارلمان شهری ثبت نام کرده و ۶ هزار و ۹۵۲ نفر هم طالب حضور در شورهای روستاها شدند.

مردم با دید وسیع انتخاب کنند

یک کارشناس شهری در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: بررسی افراد راه یافته به شورای شهر و روستاها، در سال‌های اخیر حکایت از آن دارد که تعدادی از این افراد از بدو ورود با هدف کسب شهرت و مسائل مالی وارد این میدان می‌شوند.

زمانی که اعضای شورا بین منافع شخصی و خیر عمومی، منفعت خود را در نظر گرفتند در این صورت جامعه دچار چالش می‌شود محسن تاجیک افزود: این افراد تلاش می‌کنند تا پس از ورود به پارلمان شهری با برخی از اقدامات پوپولیستی و عوام‌فریبانه مقبولیت و محبوبیت به دست آورده و با تکیه بر این مؤلفه‌ها به اهداف خود دست یابند.

وی بیان کرد: رسیدن به مناصب مدیریتی بالاتر همچون مدیر کلی (برای کاندیداهای کارمند) و یا رسیدن به کرسی نمایندگی مجلس از جمله برنامه‌های اصلی تعدادی از این اعضا بوده که رفتار و فعالیت‌های آنها گواه بارزی بر این موضوع است.

این کارشناس شهری ادامه داد: بسیاری از اعضای پارلمان شهری بعد از رسیدن به کرسی شورای شهر به دنبال گماردن خویشاوندان خود در دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف بوده که این رویکردها سبب خدشه دار کردن وظایف شورایی و ضربه زدن به اعتماد عمومی می‌شود.

تاجیک اضافه کرد: در حاشیه قرار گرفتن وظایف اصلی شوراها و محور شدن فعالیت‌های عوام‌فریبانه، در بوق و کرنا کردن کوچک‌ترین اقدامات در سطح شهر، اجیر کردن برخی از رسانه‌ها برای بزرگنمایی اتفاقات ابتدایی و غیره سبب شده که شهرها آن گونه که باید و شاید توسعه نیابند.

وی متذکر شد: زد و بند بین اعضای شورا و مدیران شهرداری سبب شده که این نهاد از فلسفه اصلی خود فرسنگ‌ها فاصله گرفته، موضوعی که باید در تعیین صلاحیت کاندیداها مد نظر قرار بگیرد.

تاجیک بیان کرد: انباشت مطالبات شهروندان، گسترش معضلات اجتماعی در شهرها مُهر تأییدی بر ورود برخی از افراد ناکارآمد به شوراها است که مردم باید با دید وسیع و آگاهانه به انتخاب فرد اصلح اقدام کنند.

هدف خدمت به مردم باشد

فرماندار گرگان هم در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: وظیفه شوراها مدیریت محله‌ای بوده و آنها باید با مسائل و مشکلات محلات آشنایی کافی داشته باشند.

محمد حمیدی افزود: اعضای شوراها نیازی به پیگیری مسائل ملی ندارند و باید از خود مردم بوده و تخصص لازم در مدیریت شهر و روستا را دارا باشند.

حمیدی با بیان اینکه این افراد باید صبر و حوصله کار شورایی و تصمیم گیری های گروهی را داشته باشند، اضافه کرد: اعضای شورا باید خمیرمایه کار جمعی را داشته و خودرای نبوده و مردم مدار باشند.

فرماندار گرگان تصریح کرد: کسانی که انتخاب می‌شوند باید بر اساس وظایف قانونی خود حرکت کرده و صرفاً با هدف خدمت به مردم وارد این عرصه شوند.

وی تأکید کرد: این افراد با رعایت قوانین و با انجام وظایف محوله مانند نظارت بر کار شهرداری و انجام امور شهر می‌توانند اعتماد عمومی را جلب کنند.

طبق گفته حمیدی ۲۱۷ نفر در شهر گرگان و ۲۸۷ نفر در روستاهای این شهرستان برای شرکت در ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا ثبت نام کردند.

اعضای شورا منافع مردم را مقدم بدانند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان هم در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: از اصلی‌ترین وظایف شوراهای شهر انتخاب شهردار و نظارت بر مدیریت شهری بوده و در روستاها، انتخاب دهیار و تمشیت امور روستاها است.

احسان مکتبی افزود: اعضای شورا باید با کار تیمی و ارتباط متوازن آشنایی داشته و از ظرفیت‌های همدیگر استفاده کرده و همپوشانی داشته باشند.

وی بیان کرد: این افراد باید به مسئولیت‌های خود واقف باشند تا حقی از شهروندان ضایع نشود.

مکتبی بر ارائه آموزش به اعضای شورا تأکید کرد و گفت: اداره امور شهر و روستا اگر چه به ظاهر آسان به نظر می‌رسد اما کار سخت و بزرگی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان اضافه کرد: به لحاظ علمی و تجربه بشری برای جلوگیری از فساد، دو راه حل وجود دارد؛ یک گردش آزاد اطلاعات که به واسطه آن نظارت دقیقی بر عملکرد مجریان و مدیران سیستم انجام شود و دوم احزاب قدرتمند و قوی و مقتدر که نیروی انسانی تربیت کرده و به کار بگمارند و اگر چنین نباشد قید و بندها و تبصره‌ها نمی‌تواند جلوی فساد را بگیرد.

وی ادامه داد: اگر کسی برای رسیدن به منصب و جایگاه و وجهه اجتماعی به شورا وارد شود ایرادی ندارد اما اشکال زمانی به وجود می‌آید که آنها بین خیر عمومی و منافع شخصی، منافع خود را مقدم بدانند.

مکتبی تصریح کرد: می‌توان با داشتن رسانه‌های آزاد، نظارت مردمی و احزاب قوی و اهرمی به نام افکار عمومی، جلوی فساد را گرفت وگرنه با سیستم دولتی و نظارتی و زور نمی‌توان مانع این کار شد.

اعضای شوراهای شهر و روستا باید با آگاهی از ضعف و قدرت‌ها و پتانسیل‌های شهر و روستای خود و با اتکا با کار گروهی و خرد جمعی راه توسعه متوازن جامعه خود را فراهم کرده و به فکر مصلحت شهر باشند تا علاوه بر فراهم آوردن آسایش عمومی، اعتماد را بین مردم تقویت کنند.