۲۰۸۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد/ مرگ ۳۱ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، آرش نجیمی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان به جز منطقه کاشان اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت اخیر چهار هزار و ۵۸۲ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد دو هزار و ۸۲ بیمار قطعی کرونا بوده‌اند، ابراز داشت: ۳۷۶ نفر از این افراد در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شدند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر ۳۶۴ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دو هزار و ۴۳۷ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند، ادامه داد: از این تعداد ۳۸۹ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شوند.

نجیمی با اشاره به مرگ و میر بیماران مشکوک به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۱ بیمار جان باختند که تست ۲۲ نفر مثبت کرونا بوده است.