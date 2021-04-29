به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه روح الله، حجت الاسلام ماشاالله عبدی همزمان با فرارسیدن گرامیداشت هفته عقیدتی سیاسی در سپاه و بسیج گفت: معارف ماه مبارک رمضان به نوعی زمینه تقویت بنیه ایمانی مؤمنین و مومنات را تقویت میکند و به تبع در سپاه و بسیج نیز محور همه مأموریتها معنویت خواهد بود.
وی افزود: نمایندگی ولی فقیه در سپاه برنامههای مختلفی را با عنوان هفته عقیدتی سیاسی در سپاه و بسیج که مقارن با گرامیداشت شهادت استاد مرتضی مطهری بوده را اجرا میکند.
حجت الاسلام عبدی با بیان اینکه نگاه جهان بینی الهی در مقابل جهان بینی مادی از درسهای حکمت آموز شهید عزیز مطهری محسوب میشود یادآور شد: رشد و تعالی روح و جان پاسداران و بسیجیان بر مبنای درسهای حکمت آموز شهید مطهری از پایههای مبانی فکر و عقیدتی بوده که با برگزاری دورههای تربیتی و عقیدتی و کلاسهای مستمر این موضوع در سپاه اجرایی میشود.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه روح الله گفت: ولایت محوری و ولایت پذیری از خطوط جدایی ناپذیر در مجموعه سپاه و بسیج بوده که تلاش میشود این موضع به اشکال مختلف برای آحاد پاسداران و خانوادههایشان تبیین شود.
وی با اشاره به اینکه معرفی الگوها و نمادها برای رشد فکری و تربیتی پاسدار انقلاب اسلامی یک امر ضروری محسوب میشود گفت: امروز بر همگان مشهود است شخصیت شهدا به ویژه شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی نه تنها به عنوان یک الگو بلکه یک مکتب تمام عیار برای انقلاب اسلامی و سپاه به شمار میرود.
حجت الاسلام عبدی تصریح کرد: آمادگی معنوی در تمام بخشهای سپاه باید یک خط محوری باشد یعنی تمام پاسداران انقلاب اسلامی خود را مجهز به سلاح ایمان و معنویت کند تا همواره در مقابل آسیبها مصون بماند.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه روح الله خاطرنشان کرد: از جمله برنامههای اجرایی این هفته علی رغم محدودیتهای کرونایی برگزاری ویدئو کنفرانس استانی مربیان و رابطین عقیدتی سپاه و بسیج و تجلیل نمادین با حضور نماینده ولی فقیه در استان خواهد بود.
وی گفت: مسابقه مقاله نویسی و کتاب خوانی با موضوع شخصیت شهید مطهری (ره)، تجلیل از خانواده معظم شهدای معلم و مربی عقیدتی به صورت غیر حضوری، نشست بصیرتی و روشنگری رابطین، فرماندهان و مسئولین عقیدتی پایگاههای بسیج نیز به صورت غیر حضوری و مجازی از دیگر برنامههای این هفته خواهد بود.
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