رزمایش کمک های مومنانه فرصتی برای بندگی در ماه مبارک رمضان است

علی لطفی در گفت و گو با خبرنگار مهر، ماه مبارک رمضان را بهترین فرصت برای شرکت در کارهای خداپسندانه و کمک‌های مومنانه دانست و اظهار کرد: امام صادق علیه السلام می‌فرماید در ماه مبارک رمضان خداوند در پی یاری مؤمن است تا وقتی که مؤمن نیز در پی یاری برادر خویش باشد.

وی به یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مهم ماه مبارک رمضان نیز اشاره کرد و افزود: خداوند متعال بندگانش را در این ماه بیشتر مورد امتحان قرار داده تا آنان را از دنیا جدا و با اشتیاق معنوی و توجه به خواست الهی در زندگی به راه درست رهنمود سازد.

مسئول بسیج رسانه استان اردبیل ماه مبارک رمضان را شهر الله عنوان کرد و گفت: برکات و توجهات خداوند متعال در این ماه پرفضیلت به بندگانش بسیار است چرا که تمامی مؤمنان به میهمانی خداوند دعوت بوده و از رحمت و مغفرت الهی بهره مند می‌شوند.

لطفی با بیان اینکه ماه مبارک رمضان بهترین زمان برای درک بخشش و عطوفت الهی است بیان کرد: از برکات معنوی و اخروی این ماه مبارک در قرآن کریم و احادیث اهل بیت بسیار یاد شده چرا که میزبان این سفره گسترده بخشش و مهربانی خداوند متعالی است که بندگان را در دنیا و آخرت مورد سنجش قرار می‌دهد.

وی در ادامه به آثار زیان بار بیماری کرونا در برخی مشاغل و کسب و کارها اشاره کرد و گفت: در این شرایط ضروری است تا مؤمنان با همدلی و شرکت در انجام کارهای خیر و خداپسندانه گامی در جهت حل مشکلات و برخی گرفتاری‌های مالی افراد نیازمند بردارند تا در این ماه مبارک سفره مهربانی در تمامی خانه‌ها و محلات گسترده و پربرکت باشد.

مسئول بسیج رسانه استان اردبیل بر تشکیل گروه‌های مختلف مردمی و مشارکت در طرح جمع آوری کمک‌های مومنانه تاکید کرد و ادامه داد: در این راستا سپاه حضرت عباس علیه السلام استان اردبیل به مانند سایر صحنه‌های سرنوشت ساز و مهم کشور بار دیگر در کنار مردم نیازمند بوده و گامی دیگر در جهت اجرای طرح رزمایش کمک‌های مومنانه در استان بر می‌دارد.

لطفی از همکاری و همراهی اصحاب رسانه و قلم استان اردبیل در این امر خداپسندانه نیز تقدیر و قدردانی کرد و گفت: اجرای طرح کمک مومنانه در ماه مبارک رمضان امسال نیز به مانند سال گذشته با هدف یاری رساندن به افراد نیازمند و آسیب دیده از بیماری کرونا توسط سپاه حضرت عباس علیه السلام استان جمع آوری و انجام خواهد شد.

وی از خیرین، نیکوکاران و مردم شریف و انقلابی استان اردبیل خواست کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب ۳۸۱۰۳۵۱۱۵۰۱۸۱۸۱ واریز کرده و در ماه مبارک رمضان در این اقدام خداپسندانه شرکت نمایند.