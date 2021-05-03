به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی فریدونی درباره خبرهایی که حاکی از تعویق بازی ذوب آهن با استقلال از سوی سازمان لیگ است، گفت: بازی با استقلال از سه هفته پیش اعلام شده بود. بعد از دیدار با پدیده، بازی دیگری نداشتیم. تیم را در شرایط مسابقه نگه داشتیم تا برای دیدار با استقلال آماده باشیم. تصمیم گرفتیم سه روز بعد از بازی با استقلال را هم در تهران بمانیم تا برای دیدار با گل گهر به سیرجان برویم.

وی افزود: ظاهراً سهیل مهدی (مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ) با مدیر رسانه‌ای تیم ما تماس گرفته و گفته است بازی شما با استقلال و گل گهر به تعویق می‌افتد.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در خصوص اینکه چرا این تماس با مدیر رسانه‌ای باشگاه گرفته شده نه مدیر عامل و سرپرست؟ اظهار کرد: این هم از خصوصیات لیگ ما است که برنامه‌ای که یک ماه قبل داده‌اند یکباره عوض می‌شود.

فریدونی در پاسخ به سئوالی مبنی بر دلیل تعویق بازی با استقلال، تاکید کرد: علتی که گفته‌اند با عقل جور در نمی‌آید. گفته‌اند اسکوچیچ (سرمربی تیم ملی) زمان اردوی تیم ملی را تغییر داده و باید زودتر اردو را برگزار کند!

وی با بیان اینکه دلیل این تصمیم سازمان لیگ برای ذوب آهن مشخص نیست، گفت: تغییر زمان بازی با استقلال و گل گهر برایمان امکان‌پذیر نیست. یک هفته تلاش کردیم برای بازگشت از سیرجان به اصفهان پرواز چارتر بگیریم. برای سفر به تهران هم بلیت گرفته‌ایم و همه کارها را انجام داده‌ایم.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در پایان گفت: ساعت ۱۷ روز گذشته این خبر را به مدیر رسانه‌ای ما داده‌اند. با سهیل مهدی تماس گرفتیم که در دسترس نبود. چیزی رسماً اعلام نشده است. تماس با مدیر رسانه‌ای شاید به خاطر سنجیدن اوضاع بوده است. تغییر زمان بازی برای ما اصلاً امکان ندارد.