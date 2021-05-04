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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۱:۰۲

در ولایت بغلان؛

۹ نظامی افغانستان در حمله طالبان کشته و ۱۶ تَن اسیر شدند

۹ نظامی افغانستان در حمله طالبان کشته و ۱۶ تَن اسیر شدند

در حمله طالبان به پاسگاهی در ولایت بغلان افغانستان، ۹ نظامی این کشور کشته، ۱۶ تَن اسیر شدند و پاسگاه ارتش نیز به دست اعضای این گروه سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله شهباز عضو شورای ولایتی بغلان در افغانستان امروز سه شنبه به خبرگزاری افق اعلام کرد که در نتیجه حمله گروه طالبان به یک پاسگاه نیروهای ارتش در شهرستان بغلان مرکزی، ۹ نظامی ارتش کشته و ۱۶ تَن اسیر شده‌اند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، این حادثه در منطقه جر خشک روی داده است.

عضو شورای ولایتی بغلان در افغانستان در ادامه افزود که درگیری میان نیروهای ارتش و طالبان از دیشب تا بامداد امروز ادامه یافت و این پاسگاه نیز به دست طالبان سقوط کرده‌است.

به گفته اسدالله شهباز، جنگجویان طالبان سلاح‌ها و مهمات این پاسگاه را با خود بُرده و چند تانک زرهی ارتش را نیز آتش زده‌اند.

کد مطلب 5204182

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