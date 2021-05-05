برهم صالح: مقامات تهران و ریاض بیش از یکبار در بغداد دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، «برهم صالح» رئیس جمهور عراق در مصاحبه‌ای با «انستیتوی بیروت» ادعا کرد که بغداد تاکنون بیش از یک بار میزبان مذاکرات میان مقامات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بوده است.

برهم صالح در این مصاحبه از ذکر جزئیات بیشتر درباره ابعاد گفتگوها میان مقامات تهران و ریاض خودداری کرد.

فروردین ماه سال جاری نیز روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در گزارشی از انجام یک دیدار میان مقامات عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در تاریخ نهم آوریل در کشور عراق خبر داد.

این گزارش به نقل از برخی مقامات عربستان سعودی ادعا کرد که این دور از گفتگوها با تمرکز بر موضوع حملات هوایی انصارالله و ارتش یمن به تأسیسات نفتی آرامکو انجام شده و اینکه نتایج مثبتی هم حاصل شده است.