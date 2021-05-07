به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، علی باقریکنی، روز قدس را نماد جهانی مقابله با ظلم و حمایت از مظلوم دانست و اظهار داشت: پیامد راهبردی بزرگداشت روز قدس آن است که ترفندهای مثلث غربی، عبری و عربی ناتوان از مشروعیتبخشی به رژیم رو به زوال صهیونیستی است.
وی با اشاره به حمایت و پشتیبانی همهجانبه غربیها از رژیم صهیونیستی تصریح کرد: آمریکا و اروپا باید پاسخگوی جنایتهای صهیونیستها باشند و گرفتن ژست حقوق بشری نمیتواند آنها را از محکومیت در دادگاه جهانی عدالت رهایی بخشد.
معاون امور بینالملل قوه قضائیه با اشاره به خیانت چند کشور عربی به ملت فلسطین و آشکارسازی روابط سیاسی با رژیم صهیونیستی تأکید کرد: آتش فتنه صهیونیستها جز با مقاومت خاموش نخواهد شد و هر کشوری که وارد تعامل با صهیونیستها هم شود، از فهرست تجاوزگری و فتنهافروزی صهیونیستها خارج نخواهد شد.
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