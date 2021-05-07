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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۶:۵۳

باقری کنی:

آمریکا و اروپا باید پاسخگوی جنایت‌های صهیونیست‌ها باشند

آمریکا و اروپا باید پاسخگوی جنایت‌های صهیونیست‌ها باشند

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: پیامد راهبردی بزرگداشت روز قدس آن است که ترفندهای مثلث غربی، عبری و عربی ناتوان از مشروعیت­‌ بخشی به رژیم رو به زوال صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، علی باقری‌کنی، روز قدس را نماد جهانی مقابله با ظلم و حمایت از مظلوم دانست و اظهار داشت: پیامد راهبردی بزرگداشت روز قدس آن است که ترفندهای مثلث غربی، عبری و عربی ناتوان از مشروعیت‌بخشی به رژیم رو به زوال صهیونیستی است.

وی با اشاره به حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه غربی‌ها از رژیم صهیونیستی تصریح کرد: آمریکا و اروپا باید پاسخگوی جنایت‌های صهیونیست‌ها باشند و گرفتن ژست حقوق بشری نمی‌تواند آنها را از محکومیت در دادگاه جهانی عدالت رهایی بخشد.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با اشاره به خیانت چند کشور عربی به ملت فلسطین و آشکارسازی روابط سیاسی با رژیم صهیونیستی تأکید کرد: آتش فتنه صهیونیست‌ها جز با مقاومت خاموش نخواهد شد و هر کشوری که وارد تعامل با صهیونیست‌ها هم شود، از فهرست تجاوزگری و فتنه‌افروزی صهیونیست‌ها خارج نخواهد شد.

کد مطلب 5206439

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