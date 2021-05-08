مدیران پیشوا بدون شعارزدگی از تولید و اشتغال حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی بعد از ظهر شنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور کردستانی معاون برنامهریزی و اداری مالی فرمانداری، بخشداران مرکزی و جلیلآباد و سایر اعضا برگزار شد، اظهار داشت: اقتصاد ملی و منافع عمومی کشور همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است و برای نمایش قدرت عمومی ایران اسلامی در سطح جهان باید به موضوع اقتصاد ملی نگاه ویژهای داشته باشیم.
وی گفت: نامگذاری هر سال از سوی مقام معظم رهبری، نقشه راه کشور را در مدت یک سال مشخص میکند و امسال نیز همه مردم و دستگاهها به ویژه ادارات مرتبط باید دست به دست هم داده و به میدان بیایند تا شعار "تولید، پشتیبانیها، مانعزداییها" به معنای واقعی کلمه، عملی گردد.
عباسی بیان داشت: پشتیبانی و مانعزدایی در کنار هم میتوانند مشکلات گوناگون عرصه تولید را مرتفع سازند و باید تلاش شود تا تولید، اشتغال و سرمایهگذاری نه در شعار، بلکه در عمل تحقق یابد.
فرماندار پیشوا بیان داشت: دستگاهها ضمن پرهیز از مانعتراشی در امر تولید، هر جا موردی را مشاهده کردند که با قانون سازگار نیست باید هنر مدیریتی خود را به کار گرفته و برای برونرفت از آن راهکارهای اجرایی ارائه دهند و پشتیبان امر تولید باشند.
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