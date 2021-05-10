دولت بغداد درقبال حوادث «قدس اشغالی» موضع قاطعانه اتخاذ کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «احمد عبدالساده» تحلیلگر مسائل سیاسی عراق سخنانی را در خصوص تحولات اخیر قدس اشغالی و سرکوب گسترده فلسطینیان توسط صهیونیستها مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: لازم است که دولت عراق واکنش قاطعانه ای به حوادث قدس اشغالی نشان دهد. بیانیه اخیر وزارت خارجه عراق در این زمینه نمی تواند کافی باشد.

روز گذشته «رأفت ناصیف» عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی حماس ضمن محکومیت شدید اقدامات خصمانه صهیونیست‌ها علیه قدس اشغالی و مسجدالاقصی گفت: عموم فلسطینیان را به مواجهه فراگیر با رژیم صهیونیستی به ویژه در قدس فرا می‌خوانیم.

این عضو ارشد حماس در ادامه تأکید کرد: بدون شک مقاومت تنها راه مقابله با رویکرد قلدرمآبانه رژیم صهیونیستی است. فلسطینیان در میدان نبرد، قدرت خود را به صهیونیست‌ها نشان خواهند داد.

پیش از این نیز «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس نسبت به عواقب یورش نظامیان صهیونیست به مسجد الاقصی و نمازگزاران حاضر در آن هشدار داد و تأکید کرد که با شماری از مقامات منطقه برای توقف حملات رژیم صهیونیستی علیه نمازگزاران فلسطینی، تماس تلفنی برقرار کرده است.