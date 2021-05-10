هشدار نسبت به شیوع بیماری «تب کریمه کنگو» در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زبردست امروز دوشنبه در گفت و گو با رسانهها اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن فصل بهار و روزهای گرم سال و همچنین ازدیاد میزان زاد و ولد حشرات و کنهها، برخی از بیماریهای مشترک بین انسان و دام نظیر تب خونریزی دهنده «کریمه کنگو» در این فصل شیوع پیدا خواهند کرد.
وی در تشریح این بیماری افزود: بیماری تب خونریزی دهنده «کریمه کنگو» یکی از بیماریهای مشترک بین انسان و دام به خصوص دامهای اهلی و نشخوارکنندگان است که این بیماری در فصول گرم سال در سطح دنیا امکان انتشار آن وجود دارد، این بیماری در دام هیچ نشانه بالینی ندارد و در انسان با تب و درد عضلانی، تهوع و خونریزی گسترده در سطح بدن قابل تشخیص است، این بیماری به طور عمده در افرادی که با دامها در ارتباط هستند از قبیل قصابان، چوبداران، سلاخان، دامداران و دامپزشکان ممکن هست مشاهده شود، لذا تنها راه جلوگیری از این بیماری در جمعیت انسانی، رعایت موارد بهداشتی است.
مدیرکل دامپزشکی لرستان در ادامه بر ضرورت رعایت پوشش حفاظت فردی کسانی که با دامها در ارتباط هستند تاکید کرد و گفت: جلوگیری از کشتار غیر مجاز دام در معابر و خارج از محوطه کشتارگاههای دام، انجام عملیات مبارزهای با جمعیت حشرات ناقل بیماری، جداسازی محل زندگی دامها از مجاورت با محل زندگی انسانها، رعایت پروسه پیش سرد در کشتارگاههای دام و نگه داری گوشت حداقل به مدت ۲۴ ساعت در دمای یخچال برای انجام پروسه پیش سرد در گوشت و لاشهها باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
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