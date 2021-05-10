سفیر جدید ایران در سوریه با فیصل مقداد دیدار کرد

سفیر کشورمان در این دیدار روابط دو کشور ایران و سوریه را تاریخی، عمیق، راهبردی و بسیار دوستانه خواند و بر تداوم روند رو به رشد روابط دو کشور در ابعاد دوجانبه، منطقه‌ای و بین المللی تاکید کرد. سبحانی با اشاره به همکاری‌های دو کشور در مبارزه با تروریسم، بر ایستادگی جمهوری اسلامی در کنار دولت و ملت سوریه در مرحله بازسازی و بعد از جنگ تاکید کرد.

دکتر فیصل مقداد با تشکر از مواضع و حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که ملت و دولت سوریه قدردان حمایت‌ها و همراهی‌های جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی روابط دو کشور را راهبردی و ممتاز توصیف و بر اراده مقامات عالی سوریه برای تداوم این همکاری‌ها تاکید کرد. فیصل مقداد مواضع کشورمان در پرونده هسته‌ای و همچنین سیاست‌های آن در قبال کشورهای عربی و اسلامی را ستود و آن را در راستای ثبات و امنیت منطقه‌ای ارزیابی کرد.

لازم به ذکر است سفیر کشورمان شامگاه یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ وارد سوریه شد.