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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۳:۲۴

سفیر جدید ایران در سوریه با فیصل مقداد دیدار کرد

سفیر جدید ایران در سوریه با فیصل مقداد دیدار کرد

مهدی سبحانی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در سوریه ظهر دوشنبه با دکتر فیصل مقداد وزیر خارجه این کشور دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وی کرد.

سفیر کشورمان در این دیدار روابط دو کشور ایران و سوریه را تاریخی، عمیق، راهبردی و بسیار دوستانه خواند و بر تداوم روند رو به رشد روابط دو کشور در ابعاد دوجانبه، منطقه‌ای و بین المللی تاکید کرد. سبحانی با اشاره به همکاری‌های دو کشور در مبارزه با تروریسم، بر ایستادگی جمهوری اسلامی در کنار دولت و ملت سوریه در مرحله بازسازی و بعد از جنگ تاکید کرد.

دکتر فیصل مقداد با تشکر از مواضع و حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که ملت و دولت سوریه قدردان حمایت‌ها و همراهی‌های جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی روابط دو کشور را راهبردی و ممتاز توصیف و بر اراده مقامات عالی سوریه برای تداوم این همکاری‌ها تاکید کرد. فیصل مقداد مواضع کشورمان در پرونده هسته‌ای و همچنین سیاست‌های آن در قبال کشورهای عربی و اسلامی را ستود و آن را در راستای ثبات و امنیت منطقه‌ای ارزیابی کرد.

لازم به ذکر است سفیر کشورمان شامگاه یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ وارد سوریه شد.

کد مطلب 5209162

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