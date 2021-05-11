به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، دفتر سیاسی جنبش «حزب الله عراق» امروز سه شنبه بیانیه‌ای را در رابطه با حوادث اخیر در برابر سرکنسولگری ایران در کربلای معلی، منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، حزب الله عراق در بیانیه خود تأکید کرده است: عناصر آشوبگری که اقدامات خرابکارانه را انجام می‌دهند، بارها اقرار کرده اند که تحت تأثیر گروه‌های منحرف و فتنه گر چنین اقداماتی انجام داده اند.

در ادامه بیانیه مذکور آمده است: برخی گروه‌ها در عراق تلاش می‌کنند تا نا امنی در این کشور حاکم شود. آنها همواره در صدد ایجاد هرج و مرج هستند اما شهروندان عراقی چنین اجازه‌ای به آنها نمی‌دهند.

دفتر سیاسی جنبش حزب الله عراق همچنین عنوان کرده است که گروه‌های مذکور فتنه انگیزی در این کشور را در دستور کار خود قرار داده اند و قصد دارند در استان‌های مرکزی و جنوبی اهداف خود را پیاده سازی نمایند.

این دفتر عنوان کرده است: نا امنی‌های مذکور در استان‌های مرکزی و جنوبی عراق با توطئه سفارت انگلیس در بغداد صورت می‌پذیرد.