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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۳:۰۵

در روز عید سعید فطر صورت می‌گیرد؛

استقرار ۳۰۰ دستگاه تاکسی و ۵۰ اتوبوس در میدان آزادی کرمانشاه

استقرار ۳۰۰ دستگاه تاکسی و ۵۰ اتوبوس در میدان آزادی کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر کرمانشاه گفت: در روز عید سعید فطر ۳۰۰ دستگاه تاکسی و ۵۰ اتوبوس در میدان آزادی شهر کرمانشاه برای حمل و نقل نمازگزاران مستقر می‌شوند.

غلامرضا شهبازی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ناوگان حمل و نقل عمومی شهر کرمانشاه با ظرفیت ۳۰۰ دستگاه تاکسی و ۵۰ دستگاه اتوبوس در مبادی ورودی میدان آزادی و مسیرهای منتهی به این میدان در عید سعید فطر مستقر خواهد شد.

وی افزود: ناوگان مذکور آماده جابه‌جایی شهروندان به محل برگزاری نماز عید سعید فطر یعنی درب مسجد جامع شهر کرمانشاه خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر کرمانشاه با اشاره به نظارت مستمر بر فعالیت تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها در روز عید فطر تصریح کرد: شهروندان می‌توانند شکایات خود را با شماره تلفن‌های ۳۸۲۱۱۹۴۸ و ۳۸۲۴۶۵۶۵ و تلفن گویای ۱۳۳ در میان بگذارند.

کد مطلب 5210326

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