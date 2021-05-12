استقرار ۳۰۰ دستگاه تاکسی و ۵۰ اتوبوس در میدان آزادی کرمانشاه

غلامرضا شهبازی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ناوگان حمل و نقل عمومی شهر کرمانشاه با ظرفیت ۳۰۰ دستگاه تاکسی و ۵۰ دستگاه اتوبوس در مبادی ورودی میدان آزادی و مسیرهای منتهی به این میدان در عید سعید فطر مستقر خواهد شد.
وی افزود: ناوگان مذکور آماده جابهجایی شهروندان به محل برگزاری نماز عید سعید فطر یعنی درب مسجد جامع شهر کرمانشاه خواهد بود.
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر کرمانشاه با اشاره به نظارت مستمر بر فعالیت تاکسیها و اتوبوسها در روز عید فطر تصریح کرد: شهروندان میتوانند شکایات خود را با شماره تلفنهای ۳۸۲۱۱۹۴۸ و ۳۸۲۴۶۵۶۵ و تلفن گویای ۱۳۳ در میان بگذارند.
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