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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱:۰۶

مصدومیت بدموقع وزنه‌بردار ایران؛

سهراب مرادی المپیک ۲۰۲۰ توکیو را از دست داد

سهراب مرادی المپیک ۲۰۲۰ توکیو را از دست داد

قهرمان چند دوره بازیهای جهانی و المپیک نتوانست سهمیه حضور در المپیک ۲۰۲۰ توکیو را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین مرحله از رقابت‌های گزینشی وزنه برداری المپیک ۲۰۲۰ توکیو که در شهر کالی کلمبیا جریان دارد بامداد امروز جمعه با رقابت دسته ۹۶ کیلوگرم پیگیری شد که سهراب مرادی به رقابت با رقیبان خود پرداخت.

مرادی در حرکت اول یک ضرب نتوانست وزنه ۱۷۰ کیلوگرمی را مهار کند اما در حرکت دوم موفق به مهار این وزنه شد. قهرمان جهان و المپیک در حرکت سوم یک ضرب به دلیل احساس درد در مچ دستش از ادامه رقابت انصراف داد.

سهراب مرادی برای حرکت دو ضرب هم به دلیل مصدومیت بدموقعی که برایش پیش آمد انصراف داد تا شانس حضور در المپیک ۲۰۲۰ توکیو که مردادماه سالجاری برگزار خواهد شد را از دست بدهد.

کد مطلب 5211474
رضا خسروي

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