انفجار در مراسم نماز جمعه در کابل/ ۱۲ نفر شهید و ۲۰ تَن زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اثر وقوع انفجار در مراسم نماز جمعه در پایتخت افغانستان، ۱۲ نفر شهید و ۲۰ تَن زخمی شدند.

بر اساس اعلام خبرگزاری شینهوا، این انفجار در مسجدی در شهرستان «شکردره» در شهر کابل پایتخت افغانستان روی داده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی طلوع، فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل در این خصوص گفت که این رویداد حوالی ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه بعد از ظهر امروز در مسجد «حاجی بخشی» در منطقه قلعه مرادبیک شهرستان شکردره حین برگزاری نماز جمعه روی داده است.

این شبکه تلویزیونی اعلام کرد که بمب در منبر مسجد جاسازی شده بود.

گفتنی است طالبان و دولت افغانستان با اجرای آتش بس ۳ روزه به مناسبت عید سعید فطر توافق کرده‌اند.